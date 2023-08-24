Кросовер отримав нову решітку радіатора, трохи дивний передній бампер та оновлені фари. Салон також зазнав змін, починаючи з керма.

Німецький автовиробник частково розкрив зміни для електричного позашляховика 2024 EQB. По-перше, Mercedes переробив передню частину, щоб краще відповідати решті свого дивізіону електромобілів, чия лінійка постійно розширюється. Деталь "решітки" тепер має зірчастий малюнок, як це уже прописано на EQS і EQE.

Про-друге, з’явилося нове кермо із сенсорним керуванням. І по-третє, додалися дві "звукові доріжки", що імітують шум, коли автомобіль прискорюється та сповільнюється. Інформаційно-розважальну систему оновили останнім програмним забезпеченням, включаючи три доступні візуальні схеми Subtle, Sporty і Classic.

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В оновленому EQB голосовий помічник став розумнішим, а стереосистема Burmester тепер має Dolby Atmos з покращеним просторовим звуком. Окрім цього, бортова електроніка отримала багатоцільову камеру та нову резервну камеру, що суттєво покращить системи допомоги водієві.



Хоча компанія ще не оголосила ціну на свого новачка, що піде в продаж у першій половині наступного року, вартість може трохи зрости у порівнянні з початковими цифрами минулорічного модельного ряду і коливатися від 50 до 60 тисяч доларів.