Компанія Mercedes-Benz представила оновлений комерційний фургон Mercedes-Benz Vito та його електричну модифікацію під назвою eVito. Нинішнє покоління Vito випускається із 2014 року.

Комерційний фургон Mercedes-Benz Vito буде доступний по всьому світу в кузовах Panel Van, Crew Cab та Tourer з трьома варіантами довжини (Compact, Long та Extra-Long). Vito також пропонуватиметься у трьох різних комплектаціях (Base, Pro та Select).

Читайте також: Mercedes-Benz покаже концепт найменшої електричної моделі

Mercedes-Benz Vito нового покоління отримав інший екстер'єр із рестайлінговими переднім та заднім бамперами. У базовій комплектації бампери не пофарбовані. Весь модельний ряд Vito тепер доступний із легкосплавними дисками.

На панелі приладів розташований 5,5-дюймовий кольоровий дисплей між аналоговим спідометром та тахометром, а також 10,25-дюймова інформаційно-розважальна система із сенсорним екраном, яка працює під керуванням останньої версії програмного забезпечення Mercedes-Benz MBUX.

Задні двері оснащені електроприводом у версіях Vito Crew Cab і Tourer, електричне гальмо стоянки доступне для моделей з автоматичною коробкою передач, як і запуск за допомогою кнопки.

Нова центральна консоль пропонує знімні підсклянники, два порти USB-C та два відділення для зберігання речей. Нижня полиця може бути обладнана бездротовим зарядним пристроєм.

Vito пропонує вантажний об'єм до 6,6 м 3 у конфігурації фургона та до дев'яти місць у конфігурації Tourer. Новий Vito поставляється із шістьма подушками безпеки, автономним екстреним гальмуванням, моніторингом сліпих зон, допомогою утримання смуги руху, інтелектуальною системою допомоги при перевищенні швидкості, контролем уваги водія та камерою заднього виду.

Оновлений Mercedes-Benz eVito переважно повторює зміни, внесені у версію з двигуном внутрішнього згоряння. Він буде доступний у всьому світі у двох варіантах довжини кузова, у версіях Panel Van або Tourer.

Інформаційно-розважальна система eVito має розділи, як і у Mercedes-Benz EQV, містить розділи для батареї, із зазначенням запасу ходу та часу заряджання. eVito теж має вантажний об'єм до 6,6 куб. м у кузові фургон та до дев'яти місць у конфігурації Tourer.