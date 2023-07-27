Компания Mercedes-Benz представила обновленный коммерческий фургон Mercedes-Benz Vito и его электрическую модификацию под названием eVito. Нынешнее поколение Vito выпускается с 2014 года.

Коммерческий фургон Mercedes-Benz Vito будет доступен во всем мире в кузовах Panel Van, Crew Cab и Tourer с тремя вариантами длины (Compact, Long и Extra-Long). Vito будет также предлагаться в трех различных комплектациях (Base, Pro и Select).

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Mercedes-Benz Vito нового поколения получил другой экстерьер с рестайлинговым передним и задним бамперами. В базовой комплектации бамперы не выкрашены. Весь модельный ряд Vito теперь доступен с легкосплавными дисками.

На приборной панели расположен 5,5-дюймовый цветной дисплей между аналоговым спидометром и тахометром, а также 10,25-дюймовая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, работающая под управлением последней версии программного обеспечения Mercedes-Benz MBUX.

Задняя дверь оснащена электроприводом в версиях Vito Crew Cab и Tourer, электрический стояночный тормоз доступен для моделей с автоматической коробкой передач, как и запуск с помощью кнопки.

Новая центральная консоль предлагает съемные подстаканники, два порта USB-C и два отделения для хранения вещей. Нижняя полка может быть оборудована зарядным беспроводным устройством.

Vito предлагает грузовой объем до 6,6 м3 в конфигурации фургона и до девяти мест в конфигурации Tourer. Новый Vito поставляется с шестью подушками безопасности, автономным экстренным торможением, мониторингом слепых зон, удержанием полосы движения, интеллектуальной системой помощи при превышении скорости, контролем внимания водителя и камерой заднего вида.

Обновленный Mercedes-Benz eVito в основном повторяет изменения, внесенные в версию с двигателем внутреннего сгорания. Он будет доступен по всему миру в двух вариантах длины кузова, в версиях Panel Van или Tourer.

Информационно-развлекательная система eVito имеет разделы, как и у Mercedes-Benz EQV, содержит разделы для батареи с указанием запаса хода и времени зарядки. eVito имеет грузовой объем до 6,6 м 3 в кузове фургон и до девяти мест в конфигурации Tourer.