Кроссовер получил новую радиаторную решетку, немного странный передний бампер и обновленные фары. Салон также претерпел изменения, начиная с руля.

Немецкий автопроизводитель частично раскрыл изменения для электрического внедорожника 2024 года EQB. Во-первых, Mercedes переработал переднюю часть, чтобы лучше соответствовать остальному своему дивизиону электромобилей, чья линейка постоянно расширяется. Деталь "решетки" теперь имеет звездный рисунок, как это уже прописано на EQS и EQE.

Во-вторых, появился новый руль с сенсорным управлением. И в-третьих, добавились две "звуковые дорожки", имитирующие шум, когда автомобиль ускоряется и замедляется. Информационно-развлекательную систему обновили последним программным обеспечением, включая три доступных визуальных схемы Subtle, Sporty и Classic.

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В обновленном EQB голосовой помощник стал умнее, а стереосистема Burmester теперь имеет Dolby Atmos с улучшенным пространственным звуком. Кроме того, бортовая электроника получила многоцелевую камеру и новую резервную камеру, что существенно улучшит систему помощи водителю.



Хотя компания еще не объявила цену на своего новичка, который пойдет в продажу в первой половине следующего года, стоимость может несколько возрасти по сравнению с первоначальными цифрами модельного ряда прошлого года и колебаться от 50 до 60 тысяч долларов.