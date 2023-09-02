Ставка на лот оригинального шестиколесного Mercedes-Benz за неделю до аукциона превысила 675 000 долларов США.

Красавец-вездеход мощностью 536 л.с. принадлежит к одному из самых лучших творений Mercedes-Benz. Несмотря на то, что модель давно сняли с производства, а таких машин с 2013 по 2015 год было изготовлено всего 100 единиц, автомобиль находится на вершине популярности. Выставленный на продажу внедорожник имеет шильдик 2014 года выпуска.

Первым его покупателем стал житель Дубаи, но в том же году автомобиль попал в США: после долгих переговоров компания G&K Automotive Conversion приобрела редкую модель в рамках федерального проекта "Показ и демонстрация".

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Стоимость этой машины интригует. Предложение в 675 000 долларов конечной не считается, поскольку уже достаточно "подтоптанные" машины этой серии на таком же аукционе Bring A Trailer шли почти за миллионные суммы. Один из оригинальных заводских G63 AMG 6x6, на одометре которого было 78 857 км пробега, продали за 901 337 долларов.

Стильный, грубый и одновременно элегантный Mercedes-Benz G63 AMG 6х6. Фото: Mercedes-Benz

Нынешний лот шестиколесного внедорожника, который после экспертизы признан оригинальным заводского исполнения, а не перелицованным в ателье, имеет на одометре всего 7029 километров пробега с отличным техническим состоянием. В Дубае за несколько месяцев владелец наездил мизер, а после продажи на выставочную экспозицию вездеход имел хороший уход.

Автомобиль, стоявший на подиуме в статике, регулярно заводили, немного катали его “на колодках”, что позволяло держать все системы, агрегаты в надлежащем состоянии и не позволяло пересыхать резиновым комплектующим. К аукциону Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 пришел практически в первоначальном заводском виде.

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Перед аукционом ему сменили масло, антифриз и поставили новый аккумулятор. Двигатель – шепчет. Здесь в моторной нише стоит 5,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Силовой агрегат передает 30 процентов своих 536 л.с. (399 кВт) на передние колеса, 40 процентов – на средние, а остальные – на задние колеса.

Кричащая роскошь едва просматривается, но она здесь повсюду и очень изысканна. Фото: Mercedes-Benz

Вот здесь и главная изюминка: благодаря семиступенчатой автоматической коробке передач и паре карданных валов водитель может через пять разных дифференциалов с электронным управлением блокировать дифференциал всех шести колес.

Покупатели выстроились в очередь, хотя здесь есть одно очень важное "но". Этот огромный автомобиль имеет демонстрационный статус. То есть ему разрешено ежегодно проезжать по дорогам общего пользования только 2500 миль. В переводе на наши единицы измерения это чуть более 4023 километров. Однако это не мешает поклонникам эксклюзивов выкладывать за редкий оригинальный раритет сумасшедшие суммы.