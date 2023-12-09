Ютубер та паверліфтер Едді Холл, який має звання колишньої найсильнішої людини світу, зробив чудернацьку витівку. Здоровань придбав найменше у світі авто, аби їздити на ньому в заклади швидкого харчування. Усе це точно схоже на новий рекорд Гіннеса.

Едді Холл – раніше відомий, як спортсмен, що здобув звання найсильнішої людини світу у 2017 році. Зараз він активно займається блогерством і має свій YouTube- канал, де знімає кумедний контент для своєї аудиторії. Одна з найвідоміших витівок Едді – їздити танком AMX-13, замість таксі, вулицями британського міста.

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Цього разу Едді вирішив зробити ще більш чудернацьку витівку. Він придбав найменший серійний автомобіль у світі Peel P50. На жаль, знайти оригінальний P50 Едді не зміг. Таких авто у світі залишилось приблизно 30 екземплярів, і ціни на них починаються від $170 000. Проте, Едді пощастило, бо він знайшов більш доступну альтернативу – сучасний триб’ют-кар, створений відповідно до точних розмірів і механічних характеристик оригінального P50.

Компанія, яка виготовляє ці мікрокари, називається P50CARS, і вони створюють точні копії оригінального Peel P50. Покупцям на вибір пропонується версія з ДВЗ (з двигуном об’ємом 49 куб), та електричну версію, яка є навіть дешевшою. Саме електричну версію і придбав Едді.

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Оригінальний Peel P50 випускали в 60-х роках минулого століття, і тоді він користувався надзвичайною популярністю. Сучасна версія авто майже не відрізняється від аутентичної. Одна з небагатьох відмінностей – електричний склоочисник, якого не було в оригінальному авто. На цьому весь комфорт даного авто для водія закінчується, бо навіть сидіння тут – це просто тканина, натягнута на металеву раму.

Виробник електричної версії авто, яку і придбав Едді, не розголошує технічні характеристики E50. Відомом тільки максимальна швидкість – 56 км/год, та наявність дискових гальм. Електричний двигун постійного струму видає близько 3,3 кВт (4,5 к.с.).



Цей автомобіль має габаритні розміри 135 см x 104 см завдовшки та завширшки, та висоту 120 см. Вага авто приблизно 80 кг. Зріст Едді – 188 см, а вага – 160 кг. Потрапити всередину авто йому досить непросто, проте коли це вдалось, бокове скло виявилось розбитим.

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Попри мізерні об’єми, автомобіль недостатньо малий, щоб проїхати через стандартні вхідні двері McDonald’s, тому від початкового плану поїхати у ресторан у цьому транспортному засобі відмовилися. Проте вхід в крамницю виявився достатньо широким, аби P50 зміг потрапити всередину. Врешті-решт, задоволений здоровань виїхав звідти з велетенським плюшевим ведмедиком.

Хоч виробник не надає інформації про запас ходу свого автомобіля, як можна побачити на відео, Едді не довелось шукати зарядний пристрій – автомобіль привіз свого власника додому своїм ходом. Проте судячи з того, що авто важить всього 80 кілограмів, в одного з найсильніших велетнів світу точно не виникло б проблем, як відтягнути авто з дороги.