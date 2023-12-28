Mercedes-Benz 300E W124, созданный неизвестными энтузиастами и разработанный в стилистике фильма "Безумный Макс" продали на аукционе. Авто имеет необычный дизайн и причудливый тюнинг, однако наиболее ярким показателем всего "безумия" является копия немецкого пулемета, установленного на крыше.

Автомобиль продали на аукционе Cars and Bids за $ 5000. В описании лота отмечалось, что этот Mercedes-Benz не участвовал в съемках оригинального фильма “Безумный Макс”, а был разработан обычными авто фанатами.

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В 1986 году Mercedes-Benz представил W124 как замену W123. На момент запуска ассортимент включал бензиновый 300E и дизельный 300D; дополнительные варианты присоединились к ассортименту позже во время производства.

Оригинальный Mercedes-Benz W124

Mercedes-Benz превратил W124 в первый E-Class в 1994 году, новое название сопровождалось более современным внешним дизайном, а производство прекратилось после 1995 года.

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Сразу заметно, что данный лот это необычный W124. Автомобиль кажется значительно выше оригинальной версии седана Mercedes-Benz 300E. Это потому, что уникальный автомобиль построен на шасси ML 430, и имеет двигатель V8 объемом 4.3 литра на 268 лошадиных сил, с автоматической коробкой передач, 2-скоростную раздаточную коробку и систему полного привода 4Matic от Mercedes-Benz.

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Однако настоящие ценители вселенной "Безумного Макса" точно бы не оценили данный экземпляр. И дело не в том, что роскошный Mercedes-Benz не ощущается частью пост апокалиптического мира. Этот автомобиль должен был бы иметь состоятельного владельца, конечно, учитывая суровость и стиль нового персонажа.

Однако, даже возможная влиятельность героя, которому по сюжету будет принадлежать этот Mercedes, не сможет логично объяснить стороны автомобиля, украшенные деталями двигателя. Поршни, клапанные крышки, поддоны, головки блока цилиндров, стартеры и в конце концов – топор. В мире, где все зависит от функциональности, эти предметы не имеют никакого смысла – они существуют только для внешнего эффекта. Все эти вещи являются достаточно дефицитными в пост апокалипсисе, что бы сделало владельца такого авто мишенью для охоты головорезов и искателей ресурсов. И даже пулемет MG42 вряд ли помог бы в такой ситуации…

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Усилия, потраченные на этот Mercedes, действительно невероятные, но конечный продукт хоть концептуально и выглядит как представитель вселенной "Безумного Макса", однако не имеет никаких смыслов для существования. Поэтому, создавая собственного колесного представителя мира "Безумного Макса", подумайте о том, что эта машина должна сказать: кому она принадлежит, через что владелец прошел с автомобилем, и реалии, в которых они живут.