Mercedes-Benz 300E W124, створений невідомими ентузіастами й розроблений в стилістиці фільму “Божевільний Макс” продали на аукціоні. Авто має незвичний дизайн та чудернацький тюнінг, проте найбільш яскравим показником всього “божевілля” є копія німецького кулемета, встановленого на даху.

Автомобіль продали на аукціоні Cars and Bids за $ 5000. В описі лота зазначалось, що цей Mercedes-Benz не брав участі у зніманні оригінального фільму “Божевільний Макс”, а був розроблений звичайними автофанатами.

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У 1986 році Mercedes-Benz представив W124 як заміну W123. На момент запуску асортимент включав бензиновий 300E та дизельний 300D; додаткові варіанти приєдналися до асортименту пізніше під час виробництва.

Оригінальний Mercedes-Benz W124

Mercedes-Benz перетворив W124 на перший E-Class у 1994 році, нова назва супроводжувалася більш сучасним зовнішнім дизайном, а виробництво припинилося після 1995 року.

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Одразу помітно, що даний лот це незвичайний W124. Автомобіль здається значно вищим за оригінальну версію седана Mercedes-Benz 300E. Це тому, що унікальний автомобіль побудовано на шасі ML 430, і має двигун V8 об’ємом 4.3 літри на 268 кінських сил, з автоматичною коробкою передач, 2-швидкісну роздавальну коробку та систему повного приводу 4Matic від Mercedes-Benz.

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Проте справжні поціновувачі всесвіту “Божевільного Макса” точно б не оцінили даний екземпляр. І справа не в тому, що розкішний Mercedes-Benz не відчувається частиною постапокаліптичного світу. Цей автомобіль мав би мати заможного власника, звичайно, враховуючи суворість і стиль нового персонажа.

Однак, навіть можлива впливовість героя, якому за сюжетом належатиме цей Mercedes, не зможе логічно пояснити боки автомобіля, прикрашені деталями двигуна. Поршні, клапанні кришки, піддони, головки блоку циліндрів, стартери й врешті-решт – сокиру. У світі, де все залежить від функціональності, ці предмети не мають жодного сенсу – вони існують лише для зовнішнього ефекту. Всі ці речі є досить дефіцитними у постапокаліпсисі, що б зробило власника такого авто мішенню для полювання головорізів і шукачів ресурсів. І навіть кулемет MG42 навряд допоміг би у такій ситуації…

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Зусилля, витрачені на цей Mercedes, справді неймовірні, але кінцевий продукт хоч концептуально і виглядає як представник всесвіту “Божевільного Макса”, проте не має жодних сенсів для існування. Тож, створюючи власного колісного представника світу «Божевільного Макса», подумайте про те, що ця машина має сказати: кому вона належить, через що власник пройшов з автомобілем, та реалії, у яких вони живуть.