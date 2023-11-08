Команда энтузиастов активного отдыха и "ботанов-инженеров" CAMP365 выпустили первый раскладной кемпер модель T для кузовов электромобилей, включая Rivian R1T, Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning и другие.

После запуска в 2018 году самопровозглашенного "первого в мире кемпера с раскладной кабиной" команда взялась за более масштабную задачу – электрические пикапы. Модель T разработана специально для размещения кемперов в их кузовах, почти не влияя на запас хода.

Имея вес 300-350 кг, легкий и аэродинаминыйй кемпер практически не увеличивает сопротивление встречным потокам воздуха. Разработчики уверяют, что конструкция кемпера отнимает примерно 5-10% запаса хода.

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В кузове электромобиля надстройка имеет размеры примерно 1,2 x 2,1 м. В разложенном виде блок кемпера расширяется до размера 2,7 x 2,1 м с внутренним пространством 5,6 кв. м. Этого достаточно для создания спальника на 4-5 человек.

Кемпер использует запатентованную технологию, позволяющую одному человеку развернуть или демонтировать кемпер примерно за 10 минут. Фото: CAMP365

Жесткая конструкция шины Continental WinterContact TS 870 P создана для использования на тяжелых автомобилях – с электрическим приводом или больших или рамных внедорожниках или пикапах. Рекламная информация

"Эта новая модель не только имеет модульную конструкцию, которая делает ее одним из самых просторных кемперов в категории, но дает владельцам электромобилей возможность исследовать и путешествовать с ограниченной потерей радиуса действия своего автомобиля", — сказал генеральный директор CAMP365 Кевин МакГрегор.

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Модель T можно назвать всесезонной благодаря двухслойным изоляционным стенам с воздушной прослойкой. Варианты сна включают комфортную раскладную кровать размером "queen-size", двуспальную или двухъярусную кровать.

Версии спальных мест по выбору. В комплекте также все бытовые удобства, включая душ с горячей водой, раковину, индукционную плиту. Фото: CAMP365

В комплекте также резервуар для воды на 90 л, два боковых тента, стойки для двух электровелосипедов/четырех велосипедов/двух каяков по выбору.

Озвучен ценник: кемпер для EV пикапов обойдется в 25 000 долларов.