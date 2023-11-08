Команда ентузіастів активного відпочинку та "ботанів-інженерів" CAMP365 випустили перший розкладний кемпер модель T для кузовів електромобілів, у тому числі Rivian R1T, Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning та інші.

Після запуску у 2018 році самопроголошеного "першого у світі кемпера з розкладною кабіною" команда взялася за більш масштабне завдання – електричні пікапи. Модель T розроблена спеціально для розміщення кемперів в їх кузовах, майже не впливаючи на запас ходу.

Маючи вагу 300-350 кг, легкий та аеродинамічний кемпер практично не збільшує опір зустрічним потокам повітря. Розробники запевняють, що конструкція кемпера відбирає приблизно 5-10% запасу хода.

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У кузові електромобіля надбудова має розміри приблизно 1,2 x 2,1 м. У розкладеному вигляді блок кемпера розширюється до розміру 2,7 x 2,1 м із внутрішнім простором 5,6 кв. м. Цього достатньо, створення спальника на 4-5 людей.

Кемпер використовує запатентовану технологію, яка дозволяє одній людині розгорнути чи демонтувати кемпер приблизно за 10 хвилин. Фото: CAMP365

Жорстка конструкція шини Continental WinterContact TS 870 P створена для використання на важких автомобілях - з електричним приводом або великих чи рамних позашляховиках або пікапах. Рекламна інформація

"Ця нова модель не тільки має модульну конструкцію, що робить її одним з найбільш просторих кемперів у категорії, але вона дає власникам електромобілів можливість досліджувати та подорожувати з обмеженою втратою радіусу дії свого автомобіля", — сказав генеральний директор CAMP365 Кевін МакГрегор.

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Модель T можна назвати всесезонною завдяки двошаровим ізоляційним стінам із повітряною подушкою. Варіанти сну включають комфортне розкладне ліжко розміром "queen-size", двоспальне або двоярусне ліжко.

Версії спальних місць по вибору. В комплекті також усі побутові зручності, включаючи душ з гарячою водою, раковину, індукційну плиту. Фото: CAMP365

В комплекті також резервуар для води на 90 л, два бокових тенти, стійки для двох електровелосипедів/чотирьох велосипедів/двох каяків по вибору.

Озвучено цінник: кемпер для EV пікапів коштуватиме від 25 000 доларів.