Відпочинок, незалежний від пансіонату або турбази – річ, важлива для багатьох з нас. Особливо, якщо йдеться про поїздку на природу лише на кілька днів. Але ж і спати у наметі – не варіант: часи не ті, та й вік не завжди дозволяє… “Авто 24” зібрав кілька більш-менш доступних ідей, які допоможуть за потреби перетворювати сімейне авто на бюджетний кемпер.

Автодому в його класичному вигляді мінімально потрібні умови для ночівлі, умови для приготування їжі і дуже бажано – санвузол, з туалетом і навіть з душем. Ті, варіанти, які “Авто 24” пропонує побачити сьогодні, деяких згаданих ознак комфорту позбавлені, але натомість вони мають одну суперперевагу. Ці кемпери не треба купувати за десятки тисяч доларів, їх можна отримати зі свого звичайного автомобіля, придбавши деяке додаткове обладнання.

Найбільш зручний бюджетний кемпер виходить з “високих” універсалів типу VW Caddi (так званий “пиріжок”): вони мають високу стелю.

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Для універсалу

Зрозуміло, що коли мова йде не про мінівен, то найзручнішим для перетворення на автодачу кузовом буде універсал. Одна з іспанських компаній пропонує спеціальні комплекти для найпоширеніших автомобілів з таким кузовом.

Під кожну модель зроблено свій набір устаткування, але в цілому суть одна: модуль, який включає в себе (“в базі”) газову плитку, умивальник, холодильник та джерело електроживлення. Топові комплектації містять гаряче водопостачання, автономний обігрівач (від Webasto), тент-навіс, деякі меблі та більш потужний акумулятор у складі енергоустановки для мінітабору на природі. Розетка на 220 В теж в наявності. Мінімальна ціна, між іншим, близько 4,5 тис. євро.

Через брак місця “кухня” та умивальник в таких кемперах влаштовані поза межами салону, але під дахом – піднятою лядою багажника.

Найцінніше, що тут є – не умивальник і не холодильник (їх можна отримати і в іншому вигляді), а ліжко – повноцінне, двомісне. М’який матрац розкладається немов другим поверхом – згори над складеними штатними сидіннями та зазначеним модулем.

Двомісний матрац у кемперах на базі універсалів розміщується поверх сидінь та модуля з “кухнею”. Під яким часто залишається місце для багажу.

З мінусів – неможливість стояти в салоні та багажник, об’єм якого мінімізується при встановленні модуля з туробладнанням.

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Надбудова для пікапа

Добре власникам пікапів – вони можуть замовити собі таку ось надбудову. Вона не лише закриває вантажну платформу, а й облаштовує над кабіною альков із спальними місцями. Корисний об’єм дуже залежить від моделі машини-носія, але це в будь-якому випадку просторніше, ніж сімейний універсал.

Житловий модуль з так званим альковом над кабіною можна встановлювати на будь-який пікап. Причому цей модуль бути уніфікованим – під різні моделі машин.

Додатковий плюс у тому, що за бажання інтер’єр можна обладнати в такий спосіб, що в ньому можна сидіти хоча б удвох. Також у плюси можна записати можливість демонтувати цей camper top – наприклад, на той період, коли машина буде використовуватися за основним призначенням.

Другий поверх для седана

Мода на такі споруди минула ще наприкінці 1970-х. І слід визнати, свій сенс у них був. Використовується простір багажника (кришка якого відкручується) і площа даху автомобіля, поверх якого влаштовується спальні місця. Тобто власник цього кемпера-трансформера отримує як мінімум зручне ліжко, а крім того, в залежності від розмірів машини, ще й місце, де можна перевдягнутися або випити кави у погану погоду.

Дещо екзотична споруда, хоч і практична для користувача, в наш час має сумнівний в цілому сенс: власник великого седана зазвичай має гроші на додатковий транспорт для відпочинку.

В якості носія бажано використовувати легковик D-класу або більший, як міркувань вантажопідйомності, так і з точки зору корисного простору. Ну і встановити цей “напівдім” на машину без допомоги тельфера або бригади вантажників не вийде.

Рекомендація Авто24

Не факт, що в багатьох наших читачів буде змога придбати собі той чи інший комплект для перетворення звичайно машини на кемпер. Але ніщо не завадить вам подивитися на кожен варіант уважно і підійти до питання творчо. Адже можна запозичити для власного проекту лише якусь його одну, найбільш важливу для вас частину – ліжко або, скажімо, модуль з корисним походним начинням.

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