Потреба проїхати там, де немає впорядкованих автошляхів, у неспокійні часи виникає серед іншого і у тих, хто до того з’їжджав з асфальту хіба що під час паркування на газоні. Між тим, ігнорування кількох простих правил при їзді путівцями може призвести до важкої аварії.

Головне, чим відрізняється польова грунтова дорога від асфальтної траси – на путівцях не дотримані стандарти будівництва “офіційних” автошляхів. Тобто на ньому водій має окремий клопіт – слідкувати, щоб автомобіль не постраждав від недосконалості самої дороги.

Додаткова підступність у тому, що такі небезпечні місця часто трапляються несподівано, чергуючись з рівними, мало не швидкісними ділянками. Як не потрапити у таку пастку, ми і поговоримо.

Путівцями на легковій машині ще можна їздити, але перетинати поле навпростець рекомендується лише на позашляховику. А краще – на підготованому до оффроуду позашляховику.

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Головне на сьогодні: в умовах війни їздити за межами автротрас можна лише за умови, що ви впевнені у відсутності мін. Адже чимала їхня кількість залишена військовими не лише у місцях колишніх боїв, а й на потенційно небезпечних з їхньої точки зору напрямках. На жаль, випадки підриву цивільних автомобілів та сільгосптехніки в наш час не поодинокі, у тому числі з трагічними наслідками.

Грунт – не асфальт

Особливості покриття. Навіть сухий грунт має гірше зчеплення з шинами, ніж асфальт. Гальмування та спроби швидко повернути на мокрій землі часом схожі на вправи на льоду. Трава з цієї точки зору навіть у суху погоду має властивості, близькі до вкатаного снігу. Після доброго дощу мокрий грунт може завадити подолати навіть найменший, ледь помітний оком підйом.

Маршрути

Якщо є змога, плануйте незнайомий “грунтовий” маршрут так, щоб уникнути низин, відрізків у густому лісі, вздовж косогорів. Дорога тут може бути геть на така, як на інших ділянках: у коліях можуть стояти калюжі, схили можуть бути розмиті потоками води.

Путівці спеціально ніхто не проектує і не будує, тому у низинах на них можна натрапити на калюжі та багнюку.

Рельєф

Підйоми і спуски можуть бути далекими від стандартів, за якими будують автотраси: надто круті. Передачу для подолання підйому треба підбирати заздалегідь, ще перед його початком, адже перемикання на підйомі найчастіше призводить до неприємностей. Спускатись круто вниз допомагають системи типу Hill assist, а коли її немає, гальмувати треба двигуном, увімкнувши приблизно ту передачу, на якій цей би цей підйом довелось долати знизу.

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Косогори

Сучасний автомобіль насправді доволі стійки – навіть у високих позашляховиків кут поперечної статичної стійкості сягає 45 градусів, а мінімальне нормоване значення – 35 градусів. Але проблема у тому, що по-перше, на око з-за керма кут косогору визначити непросто, а по-друге, він може змінитися протягом найближчих десятків метрів – це ж природа і крутизну пагорбів ніхто не нормує.

Дорога впоперек крутого косогору – небезпечна ситуація для недосвідченого водія. Є кілька обставин, які збільшують ризик перекинутися. Впоперек косогору краще не їздити.

А якщо під колеса “горішнього” борту трапиться скажімо, камінь, все може змінитися в одну мить. Так само раптом кут нахилу машини може мати різну глибину колій путівця. Не поспішайте на таких ділянках.

Сюрпризи

Вибоїн не буде – можна не боятися розрубати шину. Але у деяких місцевостях трапляються каміння, через які шину можна порізати, а ще – розбити піддон двигуна або коробки. Також слід остерігатися глибоких промоїн від дощової та талої води, які утворюються просто на шляхах, що йдуть вздовж схилів. Але найголовніша небезпека у цьому плані – колії, які бувають надто глибокими для легкового авто. Підступність у тому, що і промоїни, і колії змінюють свою глибину і ширину: “узявши” начебто підходящу колію, ви незабаром помічаєте, що ваша машина вже не вміщується на ній, або ось-ось сяде на днище. Тож оглядайте шлях на кількадесят метрів уперед.

Якщо на дорозі зустрічаються такі каміння – це вже екстремальний офроуд. На легковій машині, та й на кросовері з дорожніми шинами тут робити нічого.

Рекомендація “Авто 24”

Дуже часто рух путівцем видається водієві розважальною прогулянкою: навколо природа, пішоходи не заважають, пробок немає, зустрічних немає, поліції немає, вибоїн немає… І саме через це можна іноді потрапити в одну з описаних вище пасток. Тому варто затямити: з’їхавши з асфальту, треба “перемкнути” свою філософію керування на позашляхову, тобто з підвищеною увагою до рельєфу місцевості та мікрорельєфу дороги. І не забувайте також, що на відміну від асфальту, грунт на путівці – тобто і сама дорога – може радикально змінюватися протягом півгодини.

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