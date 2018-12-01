Пакет "погана дорога" – магічна фраза і для продавців, і для багатьох автовласників. Одні розповідають, наскільки він полегшує життя, інші витрачають гроші на те, щоб його позбутися. Що таке цей пакет насправді?

Пакет "погана дорога" (ППД) – це винахід не від хорошого життя, хоча оснащені їм автомобілі зустрічаються не тільки в країнах, що розвиваються. Адже і в інших державах є області, де умови експлуатації відрізняються від столичних.

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ППД – що це значить

Отже, пакет "погана дорога" – це свого роду заводський тюнінг автомобіля під умови експлуатації, що відрізняються від тих, під які він проектувався. Цей варіант комплектації задуманий автовиробниками частково як страховка проти передчасних відмов ходової частини через надмірні навантаження.

В пакеті "погана дорога" (ППД) найчастіше збільшений на 20 – 30 мм дорожній просвіт і як правило – посилені основні елементи підвіски.



Більш довгі та жорсткі пружини і підсилені амортизатори – основні елементи пакету "погані дороги". Але зазвичай це не всі зміни

Так, пружини у випадку з ППД можуть бути довшими (на 1,5 – 2,5 см) і жорсткішими (товще пруток навивки).

Амортизатори можуть мати більш товстий шток (для міцності) і більш жорсткі налаштування клапанів (для запобігання розгойдування). Рідше такий тюнінг стосується сайлент-блоків важелів, які іноді роблять більш масивними і жорсткими, ще рідше – самих важелів, які також роблять посиленими. У деяких випадках пружини залишаються стандартними, але з ними застосовуються додаткові проставки.

Стабілізатор поперечної стійкості у машин з ППД буває більш товстим для зменшення крену при поворотах. Деякі виробники комплектують такі автомобілі шинами з високим профілем, оскільки вони краще переживають зустріч з гострими краями асфальтових провалів.

Європейський кліренс в 12 – 13 см просто вбивчий в наших умовах. Пакет "погана дорога" (ППД) передбачає його збільшення на 2-3 см

На додаток

Як заходи другого плану в списку відмінностей ППД можна зустріти міцний нижній захист силового агрегату – з металу або більш стійкого пластику, ніж зазвичай. Ще одна міра – посилений антикорозійний захист кузова.

Оскільки мається на увазі, що погані дороги бувають не самі по собі, а разом з іншими проблемами автомобільного миру, машини з ППД іноді оснащують двигунами, адаптованими під низькоякісне паливо – з фільтрами більшого об’єму, іншими налаштуваннями системи живлення.

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Що краще і що гірше

Не всі автомобілісти поділяють впевненість автовиробників у користі пакету "погана дорога". Не візьмемося судити, хто тут правий, висвітлимо тільки типові відмінності в поведінці автомобілів з ППД і без такого.

Отже, автомобіль з максимально повним пакетом "погана дорога":

Переваги:

- впевненіше почуває себе на розбитих дорогах з вибоїнами і ямами

- менше боїться колій на асфальті, путівцях і на зимовій дорозі

- менш чутливий до контактів з виступаючими перешкодами на дорозі

Звичайно, від таких пасток ніякий тюнінг-пакет не врятує: тут потрібно пересідати на безкомпромісний позашляховик

Недоліки:

- пакет не перетворює машину на кросовер і тим більше на позашляховик

- пакет часто знижує комфортність пересування на нерівностях

- деякі моделі з ППД рулятся не так гостро, як без нього (через більш високий центр мас)

- в деяких випадках має місце розгойдування на високій швидкості (більше 140 – 150 км/год)

На щастя, оснащення машини пакетом "погана дорога" не можна назвати незворотнім – вказані вузли та деталі можна демонтувати і замінити звичайними, від вихідних версій для базових ринків (європейського, американського, японського).

Рекомендація Авто24

Якщо у вас виникають підозри про те, що вам заважає пакет "погана дорога", наявний на вашому автомобілі, або навпаки, вам раптом почало здаватися, що його вам сильно не вистачає, не поспішайте втілювати свої ідеї в металі. Повірте досвіду професіоналів: всі відчуття, пов'язані зі сприйняттям комфортності ходової частини, дуже суб'єктивні.

Тому знайдіть таку ж модель авто, як у вас і проведіть її тест-драйв у відповідних умовах. Можливо, ви не відчуєте істотної різниці. А якщо ви зрозумієте, що краще з пакетом, ніж без нього (або навпаки), то шукайте відповідні компоненти і встановлюйте їх на автомобіль.

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