Потребность проехать там, где нет упорядоченных дорог, в неспокойные времена возникает среди прочего и у тех, кто до того съезжал с асфальта разве что во время парковки на газоне. Между тем, игнорирование нескольких простых правил при езде проселками может привести к тяжелой аварии.

Главное, чем отличается полевая грунтовая дорога от асфальтной трассы – на проселках не соблюдены стандарты строительства "официальных" дорог. То есть на нем водитель имеет дополнительные заботы – следить, чтобы автомобиль не пострадал от несовершенства самой дороги. Дополнительное коварство в том, что такие опасные места часто встречаются неожиданно, чередуясь с ровными, чуть ли не скоростными участками. Как не попасть в такую ловушку, мы и поговорим.

По грунтовкам на легковушке еще можно ездить, но пересекать поля без дороги рекомендуется только на внедорожнике. А лучше – на подготовленном к оффроуду внедорожнике.

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А прежде всего отметим, что в условиях войны ездить за пределами автотрасс можно только при условии, что вы уверены в отсутствии мин. Ведь немалое количество их оставлено военными не только в местах бывших боев, но и на потенциально опасных с их точки зрения направлениях. К сожалению, случаи подрыва гражданских автомобилей и сельхозтехники в наше время не редки, в том числе и с трагическими последствиями.

Грунт – не асфальт

Даже сухая почва имеет худшее сцепление с шинами, чем асфальт. Торможение и попытки быстро повернуть на мокрой земле иногда похожи на упражнения на льду. Трава с этой точки зрения даже в сухую погоду обладает свойствами, близкими к укатанному снегу. После хорошего дождя мокрый грунт может помешать преодолеть даже самый маленький, едва заметный глазом подъем.

Маршруты

Если есть возможность, планируйте незнакомый "грунтовый" маршрут так, чтобы избежать низин, отрезков в густом лесу, вдоль косогоров. Дорога здесь может быть совсем на такой, как на других участках: в колеях могут стоять лужи, склоны могут быть размыты потоками воды. Поэтому прокладывайте маршруты прежде всего по хорошо накатанным грунтовкам и на местности с ровным рельефом.

Грунтовки специально никто не проектирует и не строит, поэтому на них даже в сухую погоду в низинах можно встретить лужи и грязь.

Рельеф

Подъемы и спуски могут быть далеки от стандартов, по которым строят автотрассы: они бывают слишком крутыми. Передачу для преодоления подъема нужно подбирать заранее, еще перед его началом, ведь переключение на подъеме чаще всего приводит к неприятностям. Спускаться круто вниз помогают системы типа Hill assist, а когда ее нет, тормозить надо двигателем, включив примерно ту передачу, на которой эту горку пришлось бы преодолевать снизу.

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Косогоры

Современный автомобиль действительно достаточно устойчив – даже у высоких внедорожников угол поперечной статической устойчивости достигает 45 градусов, а минимальное нормированное значение – 35 градусов. Но проблема в том, что во-первых, на глаз из-за руля угол косогора определить непросто, а во-вторых, он может измениться в течение ближайших десятков метров: это природа и крутизну холмов никто не нормирует.

Дорога поперек крутого косогора – весьма опасная ситуация для неопытного водителя. Есть масса обстоятельств, увеличивающих риск опрокинуться. Поперек косогора лучше не ездить.

А если под колеса "верхнего" борта попадется, скажем, камень, все может поменяться в мгновение ока. Так же вдруг изменить угол наклона машины может разная глубина колей проселка. Не спешите на таких участках.

Сюрпризы

Выбоин не будет – можно не бояться разрубить шину. Но в некоторых местностях попадаются камни, о которые шину можно порезать, а еще разбить поддон двигателя или коробки. Также следует остерегаться глубоких промоин от дождевой и талой воды, которые образуются прямо на колеях, идущих вдоль склонов. Но самая главная опасность в этом плане – колеи, которые бывают слишком глубокими для легкового автомобиля. Коварство в том, что и промоины, и колеи меняют свою глубину и ширину: "взяв" вроде бы подходящую колею, вы вскоре замечаете, что ваша машина уже не умещается на ней, или вот-вот сядет на днище. Так что осматривайте путь на несколько десятков метров вперед.

Если на дороге встречаются такие камни – это уже экстремальный оффроуд. На легковой машине, да и на кроссовере с дорожными шинами здесь делать нечего.

Рекомендация “Авто 24”

Очень часто движение по проселку кажется водителю развлекательной прогулкой: вокруг природа, пешеходы не мешают, пробок нет, встречных нет, полиции нет, выбоин нет… И именно поэтому можно попасть в одну из описанных выше ловушек. Одним словом, следует запомнить: съехав с асфальта, нужно "переключить" свою философию руления на внедорожную, то есть с повышенным вниманием к рельефу местности и микрорельефу дороги. И не забывайте также, что в отличие от асфальта, почва на грунтовке – то есть и сама дорога – может радикально меняться в течение получаса.

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