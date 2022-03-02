Сейчас, в условиях войны, повредить колесо в дороге и не иметь запаски – настоящая передряга. Если вы окажитесь в такой ситуации, для вас есть несколько советов.

Украинские дороги и в мирное время имели большое количество ям, на которых можно запросто повредить колесо, а сейчас, во время боевых действий, опасность разрыва шины или повреждения колесного диска выросла еще больше.

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В условиях войны очень сложно найти рабочий шиномонтаж. Так что если отправляетесь в путь, лучше сделать все возможное, чтобы уберечь колеса.

Лучше подготовиться

Если у вас в автомобиле нет запасного колеса или докатки (вместо него, например, стоит газовый баллон), то в багажнике не лишним будет специальный баллон с пеной для ремонта шин. Также может подойти набор для ремонта шин с помощью шнурков. Конечно, нужно иметь компрессор для шин или хотя бы ручной насос. Все эти вещи можно приобрести на большинстве АЗС.

Компрессор для подкачки шин желательно иметь в автомобиле

Имея такой запас, можно самостоятельно справиться с проколотой шиной, если прокол небольшой, а у колесного диска нет роковых повреждений.

Подобный набор для самостоятельного ремонта шин стоит недорого и его или более дорогой баллончик для ремонта шин желательно иметь в машине, даже если есть запаска.

Надежда на сервис

Даже сейчас, во время военного положения, могут работать некоторые сервисы ассистанса и эвакуаторы. Если есть связь и мобильный интернет, можно попытаться вызвать помощь. Впрочем, именно сейчас шансов на успех не много.

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Если нет ничего

Когда прокол уже произошел, а в машине нет ни запаски, ни набора для ремонта и подкачки, можно попытаться обратиться к коллегам по трафику. Именно сейчас, во время войны, люди сплотились и готовность помочь друг другу очень высока. Если встретится автомобиль, от которого запаска подойдет – вам повезло.

Если ехать на спущенном колесе, резина разрушается и может повредить элементы автомобиля

Ехать на полностью спущенном колесе можно со скоростью пешехода, или небыстро бегущего человека. То есть около 10 километров в час. Конечно, резина так портится и довольно быстро – буквально через несколько километров она уже будет полностью непригодна для дальнейшего использования. Впрочем, если боковина усилена, резины хватит на длиннее. Но все равно быстро ехать нельзя, потому что автомобиль почти неуправляемый. Когда резина уже начнет разрушаться, ее части могут повредить подкрылки бампера и другие элементы автомобиля.