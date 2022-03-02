Зараз, в умовах війни, пошкодити колесо у дорозі та не мати запаски – справжня халепа. Якщо ви опинись у такій ситуації, маємо для вас кілька порад.

Українські дороги і в мирний час мали велику кількість ям на яких можна запросто пошкодити колесо, а зараз, під час бойових дій, небезпека розриву шини або пошкодження колісного диску зросла ще більше.

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Ситуація укладається тим, що в умовах війни дуже складно знайти робочий шиномонтаж. Тож якщо вирушаєте у дорогу, краще зробити усе можливе, аби вберегти колеса.

Краще підготуватись

Якщо у вас в автомобілі немає запасного колеса або “докатки” (замість нього, наприклад, стоїть газовий балон) то у багажнику не зайвим буде спеціальний балон з піною для ремонту шин. Також може підійти набір для ремонту шин за допомогою шнурків. Звичайно, потрібно мати компресор для шин або хоча б ручний насос. Усі ці речі можна купити на більшості АЗС.

Компресор для підкачки шин бажано мати в автомобілі

Маючи такий запас, можна самостійно впоратись з проколотою шиною, якщо прокол невеликий, а колісний диск не має фатальних ушкоджень.

Подібний набір для самостійного ремонту шин коштує недорого і його, або більш дорогий балончик для ремонту шин бажано мати в машині, навіть якщо є запаска.

Надія на сервіс

Навіть зараз, під час воєнного стану, можуть працювати деякі сервісу асистансу та евакуатори. Якщо є зв’язок та мобільний інтернет, можна спробувати викликати допомогу. Втім саме зараз шансів на успіх не багато.

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Якщо немає нічого

Коли прокол вже стався, а у машині немає ні запаски, ні наборів для ремонту та підкачки, можна спробувати звернутись до колег по трафіку. Саме зараз, під час війни, люди згуртувались і готовність допомогти одне одному дуже висока. Якщо зустрінеться автомобіль, від якого запаска підійде – вам пощастило.

Якщо їхати на спущеному колесі, гума руйнується і може пошкодити елементи автомобіля

Їхати на повністю спущеному колесі можна зі швидкістю пішохода, або людини, яка нешвидко біжить. Тобто близько 10 кілометрів на годину. Звісно, гума так псується і досить швидко – буквально за кілька кілометрів вона вже буде повністю непридатною для подальшого використання. Втім, якщо боковина посилена, гуми вистачить на довше. Але усе одно швидко їхати не можна, оскільки автомобіль майже некерований. А коли гума вже почне руйнуватись, її частини можуть пошкодити підкрилки бампера та інші елементи автомобіля.