Прихід весни для активних і мобільних громадян завжди означає початок сезону поїздок на пікніки. Але ніщо так не знищує автомобіль, як поїздки за місто на вихідних…

Виїзди за місто для відпочинку – подвійне випробування для будь-якого міського легковика. По-перше, зазвичай це означає їзду по поганій дорозі (або й без неї), а по-друге – перевезення не найбільш дружньої для салону поклажі й не дуже адекватних пасажирів. Особливо – на зворотному шляху. Тому, якщо вам важливо збереження "товарного вигляду" машини та її працездатності в цілому, краще на початку сезону поїздок за місто провести в машині деяку підготовку.

Один із способів залишити пам'ять про виїзд на природу – подряпати оббивку багажника поклажею. Тому важливо все складати акуратно.

Що зробити для підготовки до поїздок за місто

1. Захист від природи. Найбільш пам'ятні "сувеніри" із заміських поїздок – це відмітини на кузові від гілок, каменів, грубих брустверів, сухої трави. В ідеалі було б обклеїти пороги, нижню частину бамперів, дверей і крил захисною плівкою – так званою антигравійною. Нехай це буде не дорога поліуретанова, а хоча б тонка вінілова – захист від подряпин вона забезпечить.

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Якщо ви схильні до поїздок в майже екстремальному стилі, обладнайте машину міцним нижнім захистом, який захистить силовий агрегат від пошкодження знизу. Якщо ваші переконання дозволяють порушувати стилістичну чистоту вашого легковика, нижню частину порогів можна захистити від пошкоджень покриттям на зразок "рідкої гуми", "гравітексу" і т. п.

2. Підвищення прохідності. Бажано підтримувати на машині, яка часто їздить на пікнік, вищий кліренс, замінивши просілі пружини новими і використовуючи шини з високим профілем. Нестандартні пружини і проставки під них ми не рекомендуємо, бо вони порушують в якійсь мірі штатну керованість автомобіля. Шини краще купувати з розвиненими ґрунтозацепами, більш близькі за малюнком протектора до зимових скандинавських і всесезонних – з такими легше буде вибиратися з бруду, коли негода застане вас просто на відпочинку. І вибирайте моделі з жорсткими боковинами, щоб уникнути порізів каменями та іншими подібні перешкодами.

Поїхати на пікнік і засадити машину – таке буває досить часто. Тому майте при собі хоча б найпростіший шанцевий інструмент.

3. Захист салону. У подібних виїздах часто страждає і внутрішній простір машини – від грубого і негабаритного багажу, наприклад, шампурів, мангалу, пакетів з дровами, складних меблів і тари з продуктами. У кожен виїзд на пікнік набирайте побільше старих ковдр та пледів, якими потрібно буде обкладати гострі кути поклажі в районі її контакту з оббивкою салону та багажника. Міцна поліетиленова плівка, покладена на дно багажника, захистить його оббивку від рідин – соусів, маринаду шашлику, води. Майте на увазі, що в русі, особливо по нерівних дорогах, багато предметів в багажнику поводяться несподівано "активно" – зміщуються, з'їжджають, труться об пластик і килим, пошкоджуючи їх і один одного.

Пікнік як поняття в розвинених країнах відрізняється від нашого: рідко кому вдається виїхати подалі від цивілізації. Тому що вона скрізь.

4. Комплектація. В принципі, будь-який автомобіль в нашій країні, який хоч іноді виїжджає за межі міста, повинен бути укомплектований хоча б найпростішим шанцевим інструментом – саперною лопатою, монтуванням, міцним ножем, коротким відрізком дошки для підкладання під домкрат.

На відпочинку за містом завжди стане в нагоді звичайна газова запальничка, сокирка, невеликий запас води в надійній пластиковій пляшці, складне відро і, можливо, невелика ножівка. Якщо багажник досить великий, можна – хоча б на літо – “прописати” в ньому старий плед і пару складних стільців. Оскільки на природі допомоги чекати немає звідки, в машині обов'язково повинна бути запаска (а не новомодний ремкомплект), шинний насос або компресор і не найдешевший буксирний трос. Про міцність пакету або мішка, в який відпочиваючі будуть складати сміття, теж повинен подбати водій – щоб не довелося потім робити хімчистку в багажнику.

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На відпочинку

У процесі активного відпочинку водієві – як найтверезішому члену команди – доведеться стежити за порядком на обраній локації. Тим більше, що від надмірної активності відпочиваючих постраждати може і автомобіль. Вогонь повинен розпалюватися на очищеному від сухої трави місці, далеко від сухих дерев і чагарників, полум'я багаття не повинно бути вищим за півметра, а з сокирою і шампурами не можна грати ні дітям, ні дорослим.

Одне з важливих правил при поїздці на пікнік: не класти мангал в машину, поки він не охолоне.

Рекомендація Авто24

Наслідки поїздки на пікнік для автомобіля сильно залежать від складу учасників. Одна справа, якщо в команді тільки члени сім'ї, яким машина дорога як майно, інша справа – сторонні люди, для яких ваша ластівка – всього лише черговий екіпаж для поїздки до місця, де можна "відірватися". У другому випадку вам краще самостійно займатися завантаженням спорядження і розсаджуванням пасажирів. Та й під час відпочинку доведеться стежити, щоб автомобіль не використовувався "не за призначенням" – в якості обіднього столу, спальні, ігрового майданчика, танцполу та ін. І ще один важливий момент: рекомендуємо ще під час зборів проконтролювати кількість їжі і напоїв, особливо алкогольних. Якщо їх буде мало, вас почнуть вмовляти з'їздити за "добавкою" в найближче село, якщо забагато – відпочиваючі, які перевищили норму, можуть зіпсувати салон або достроково перервати відпочинок всієї команди.

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