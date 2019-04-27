Приход весны для активных и мобильных граждан почти всегда означает начало сезона поездок на пикники. Но ничто так не старит автомобиль, как воскресные поездки за город…

Выезды за город с целью отдыха – двойное испытание для любой городской легковушки. Во-первых, обычно это означает езду по плохой дороге (а то и без таковой), а во-вторых, это означает перевозку не самой дружественной для салона поклажи и часто – не самых адекватных пассажиров. Особенно – на обратном пути. Поэтому если вам важно сохранение “товарного вида” машины и ее работоспособности в целом, лучше в начале сезона поездок за город провести машине некоторую подготовку.

Один из способов оставить память о выезде на природу – исцарапать обивку багажника поклажей. Поэтому важно все складывать аккуратно.

Что сделать для подготовки к поездкам за город

1. Защита от природы. Самые памятные “сувениры” с загородных поездок – это отметины на кузове от веток, камней, грубых брустверов, сухой травы. В идеале было бы оклеить пороги, нижнюю часть бамперов, дверей и крыльев защитной пленкой – так называемой антигравийной. Пусть это будет не дорогая полиуретановая, а хотя бы тонкая виниловая – защиту от царапин она обеспечит.

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Если вы склонны к поездкам в почти экстремальном стиле, оборудуйте машину прочной нижней защитой, которая защитит силовой агрегат от повреждения о пни и камни. Если ваши убеждения позволяют нарушать стилистическую чистоту вашей легковушки, нижнюю часть порогов можно защитить от повреждений покрытием наподобие “жидкой резины”, “гравитекса” и т.п.

2. Повышение проходимости. Желательно поддерживать на машине, которая часто езди на пикник, клиренс повыше, заменив просевшие пружины новыми и используя шины с высоким профилем. Нестандартные пружины и проставки под них мы не рекомендуем как нарушающие в какой-то мере штатную управляемость автомобиля. Шины лучше покупать с развитыми грунтозацепами, более близкие по рисунку протектора к зимним скандинавским и всесезонным – с такими легче будет выбираться из грязи, когда непогода застанет вас прямо на отдыхе. И выбирайте модели с жесткими боковинами, чтобы избежать порезов о камни и подобные препятствия.

Поехать на пикник и засадить машину – такое бывает довольно часто. Поэтому имейте при себе хотя бы простейший шанцевый инструмент.

3. Защита салона. В подобных выездах часто страдает и внутреннее пространство машины – от грубого и негабаритного багажа, например, шампуров, мангала, пакетов с дровами, складной мебели и тары с продуктами. В каждый выезд на пикник набирайте побольше старых одеял и пледов, которыми нужно будет обкладывать острые углы поклажи в районе ее контакта с обивкой интерьера и багажника. Прочная полиэтиленовая пленка, уложенная на дно багажника, защитит его обивку от пролившихся жидкостей – соусов, маринада шашлыка, воды. Имейте в виду, что в движении, особенно по неровным дорогам, многие предметы в багажнике ведут себя неожиданно “активно” – смещаются, съезжают, трутся о пластик и карпет, повреждая их и друг друга.

Пикник как понятие в развитых странах отличается от нашего: редко кому удается уехать подальше от цивилизации. Потому что она везде.

4. Комплектация. В принципе, любой автомобиль в нашей стране, который хоть иногда выезжает за пределы города, должен быть укомплектован хотя бы простейшим шанцевым инструментом – саперной лопаткой, монтировкой, прочным ножом, коротким отрезком доски для подкладывания под домкрат. На отдыхе за городом всегда пригодится обычная газовая зажигалка, топорик, небольшой запас воды в надежной пластиковой бутылке, складное ведро и возможно – небольшая ножовка. Если багажник достаточно велик, можно – хотя бы на лето - прописать в нем старый плед и пару складных стульчиков. Поскольку на природе помощи ждать неоткуда, в машине обязательно должна быть запаска (а не новомодный ремкомплект), шинный насос или компрессор и не самый дешевый буксирный трос. О прочности пакета или мешка, в который отдыхающие будут складывать мусор, тоже должен позаботиться водитель – чтобы не пришлось делать химчистку в багажнике.

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На отдыхе

В процессе активного отдыха водителю – как самому трезвому члену команды – придется следить за порядком на выбранной локации. Тем более, что от чрезмерной активности отдыхающих пострадать может и автомобиль. Огонь должен разводиться на очищенном от сухой травы месте, вдали от сухих деревьев и кустарников, пламя костра не должно быть выше полуметра, а с топором и шампурами нельзя играть ни детям, ни взрослым.

Одно из важных правил при поездке на пикник: не класть мангал в машину, пока он не остынет.

Рекомендация Авто24

Последствия поездки на пикник для автомобиля сильно зависят от состава участников. Одно дело, если в команде только члены семьи, которым машина дорога как имущество, другое дело – посторонние люди, для которых ваша ласточка – всего лишь очередной экипаж для поездки к месту, где можно “оторваться”. Во втором случае вам лучше самому заниматься погрузкой снаряжения и рассаживанием пассажиров. Да и во время отдыха придется следить, чтобы автомобиль не использовался “не по назначению” – в качестве обеденного стола, спальни, игровой площадки, танцпола и пр. И еще один важный момент: рекомендуем еще во время сборов проконтролировать количество еды и напитков, в особенности алкогольных. Если их будет мало, вас начнут уговаривать съездить за “добавкой” в ближайшее село, если много – превысившие норму отдыхающие могут испортить салон или досрочно прервать отдых.

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