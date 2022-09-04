Потреба мати будинок на колесах виникає не так часто, тому досвіду в українських громадян у цій сфері небагато. А правильно обрати цей непростий і недешевий транспорт доволі складно.

Причеп-дача

Житлові причепи існують трьох розмірних класів. І відповідно, у найбільшому, 4,5 – 6-метровому – максимум комфорту, не менше, ніж в повномаштабному моторизованому автодомі: окремі кухня та спальня, якісні меблі, кондиціонер тощо.

Причеп – найдешевший варіант отримати автодім для мандрівок. У нього чимало характерних особливостей у порівнянні з моторизованим автодомом.

А у найменшому, 3,5-метровому причепі, більшість зручностей будуть трансформованими: диван-ліжко, спальня-вітальня, душ-туалет. Принципові особливості автодому-причепа такі:

Причеп можна відчепити. Щоб використовувати автомобіль-тягач окремо – і протягом року, і під час життя у причепі, наприклад, для локальних поїздок на екскурсії чи за свіжими продуктами.

Розміри причепу, точніше, його маса, впливають на масу автомобіля і точніше, його маса, впливають на масу автомобіля і категорію водійського посвідчення водія . Врахуйте цей нюанс.

Причепи дають широкі можливості у виборі комплектації, яка практично не залежить від розмірів причепа: душова кабіна, опалення, кондиціонер, холодильник, супутниковий інтернет, сонячна батарея, LED-освітлення.

Керування машиною з причепом потребує навичок, які треба набувати заздалегідь.

Кемпервен

Це автодім (він же кемпер), облаштований на базі мінівена. Причому є реальна змога провести переобладнання власними силами. Дуже корисна, хоча технічно непроста річ – дах, який піднімається, щоб всередині можна було стояти на повний зріст.

Кемпервенами в Європі називають мінівен з облаштованим всередині мінімумом зручностей для життя. Важлива опція – підйомна частина даха.

Найбільш компактний варіант у “монолітному” форм-факторі. Таким автодомом можна без проблем заїжджати навіть у міста з тісними вуличками.

Можна використовувати як звичайний транспорт. У більшості випадків кемпервен більш-менш зберігає свою повсякденну транспортну функцію, тобто на ньому можна їздити у справах не лише під час відпустки.

Мінуси зрозумілі – тіснява і обмежені можливості щодо комплектації. Хоча якщо інтер’єр в цілому розрахований на двох осіб, не виключена наявність навіть санвузла.

Плюс кемпервена у тому, що у більшості випадків ним можна користуватися як звичайним транспортом в будні – хоча і з певними обмеженнями.

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Кастенваген

Ще один недорогий варіант автодома – це облаштування його всередині мікроавтобуса чи вантажного фургона. В умовах України найбільш реальний спосіб отримати такий – замовити у тюнінг-ательє переобладнання звичайного буса на свій смак.

На повний зріст. Певно, найважливіше, що у високому житловому бусі можна не лише спати і їсти, а й вести активне життя. За рахунок того, що стояти на повний зріст можуть всі відпочиваючі, а не лише той, хто помістився під підйомною частиною даха.

Можливість зекономити шляхом вибору базової машини. Якщо не планується частих і далеких поїздок, можна придбати в якості носія немолодий фургон або добре збережений екземпляр старої моделі.

Секретність. Для багатьох мандрівників важливо, що зовні такий автодім найчастіше має вигляд звичайного фургона, а не коштовної автодачі.

Ще один бюджетний варіант облаштування автодома – використати мікроавтобус чи вантажний фургон. Серед плюсів – простір і скромна зовнішність.

Напівінтегрований автобудинок

Це вже європейська класика, яка, щоправда, і коштує недешево. Мається на увазі житловий модуль, розташований на стандартному шасі легкої вантажівки з її ж кабіною. Прохід від керма у житлову зону є, власне, часто кабіна об’єднана з нею в один простір.

Принципові відмінності автодомів фабричного виготовлення – комфортна ходова і меблі, вбудовані в силову структуру кузова.

Можливість придбати якісний автодім шанованого світового бренду. Тобто, у цьому жанрі грають найвідоміші виробники житла для автомандрівників. Наголошуємо – їхній фірмовий рівень проявляється саме у якості облаштування інтер’єрів.

Висока ціна. Традиційно такі кемпери коштують серйозних грошей ($50 – 100 тис.). Але можна зекономити за рахунок виробника шасі: наприклад, автодім з агрегатами Mercedes коштує принципово дорожче за кемпер з технічним начинням від Ford або Fiat.

Дешевше за інтегрований автодім. При майже однакових інших якостях, такий кемпер буде помітно дешевше за так званий інтегрований.

Інтегрований автодім будується на шасі комерційного буса, але ідеї комфортабельного житла тут підпорядковують весь кузов від бампера до бампера.

Інтегрований автодім

Найкрутішій за європейськими мірками варіант. В якості носія використовуються ті самі шасі фірмових мікороавтобусів, але без їхньої кабіни. Весь зовнішній образ формується дизайнерами виробника автодомів, нічого від комерційної вантажівки в екстер’єрі немає.

Збільшений внутрішній простір. У таких домах всередині більше місця за рахунок того, що водійська зона включена у загальний житловий простір. Крісла часто повертаються і використовуються як меблі інтер’єру.

Престижний імідж. Завдяки єдиному стилю зовнішності машина справляє цілісне, більш дороге враження. Такий автодім не сприймається, як переобладнана “газелька”. Є люди, для кого це важливо.

Крім високої ціни самого автодому, ексклюзивність зовнішності піднімає ціну його утримання. Адже всі деталі кузову та його обладнання доведеться спеціально замовляти у виробника автодому, а не купувати у найближчому автомагазині або місцевого дилера марки автомобіля-носія.

Експромт

Ніхто не забороняє власнику більш-менш місткого мінівена чи буса перетворити його на автодім тимчасово – на період відпустки. Журналісти “Авто 24” під час своїх відряджень зустрічали і такі варіанти.

Спальню замінює звичайний розкладний диван, санвузол – компактний біотуалет, кухню – газовий “таганок” на дві комфорки та умивальник типу “Мойдодир”. Систему освітлення в наш час неважко облаштувати за допомогою LED-переносок з найближчого автомагазину та (за бажання) старого акумулятора, непридатного для роботи під капотом в якості стартового. Звісно, бажано використати ті чи інші фіранки для розділу внутрішнього простору вена для функціональні зони.

Якщо створювати автодім самотужки, найдоцільніше брати за основу металевий фургон: він недорогий і гарантує відносно багато місця.

Нагадаємо, що при облаштуванні електрики та газової плити треба дотриматись правил безпеки: дроти треба ретельно ізолювати, а газопроводи – ущільнювати і захищати від випадкових пошкоджень.

Рекомендація Авто24

Крім зручності для відпочиваючих, є ще один важливий критерій, який слід враховувати при виборі автодому: його відповідність місцям, де екіпаж буде переважно зупинятися на тривалий відпочинок. Тож перш за все треба розуміти, де саме ви збираєтесь мандрувати та де плануватимуться ваші ночівлі. Наскільки доступні під’їзди до майданчиків (галявин) у жаданих локаціях? Чи не надто усамітнені ці райони і як там щодо безпеки? Чи будуть у місцях вашого перебування вода, електрика та інші ресурси? Чи стягатиметься платня за паркування і як вона залежить від типу автодому? Яка погода панує там, де ви збираєтесь здебільшого перебувати? В різних регіонах і в різних країнах відповіді на ці запитання будуть різним.

Можливо, через ці чинники вам не варто купувати автодім з малим кліренсом да великими габаритами, без великих баків для води, з вразливими брезентовими елементами, великою площею скла тощо. А виправити недоліки подібного роду на вже придбаному автомобілі буде непросто.

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