Потребность в доме на колесах возникает не так часто, поэтому опыта у украинских граждан в этой сфере немного. А потому правильно выбрать этот непростой и недешевый транспорт довольно сложно.

Прицеп-дача

Жилые прицепы представляют собой три размерных класса. И соответственно, в самом большом, 4,5 – 6-метровом есть максимум комфорта, не меньше, чем в полномасштабном моторизованном автодоме: отдельная кухня и спальня, качественная мебель, кондиционер и т.д.

Прицеп на первый взгляд самый дешевый вариант получить автодом для путешествий. У него немало характерных особенностей по сравнению с моторизованным автодомом.

А в самом маленьком, 3,5-метровом прицепе, большинство удобств будут трансформированы: диван-кровать, спальня-гостиная, душ-туалет. А принципиальные особенности автодома-прицепа таковы:

Прицеп можно отцепить. Чтобы использовать автомобиль-тягач отдельно – и в течение года, и во время жизни в прицепе, например для локальных поездок на экскурсии или за свежими продуктами.

Категория прав. Размеры прицепа , точнее, его масса, влияют на массу автомобиля и Размеры прицепаточнее, его масса, влияют на массу автомобиля и категорию водительского водительского удостоверения . Учтите этот нюанс.

Прицепы дают широкие возможности в выборе комплектации, которая практически не зависит от размеров прицепа: душевая кабина, отопление, кондиционер, холодильник, спутниковый интернет, солнечная батарея, LED- освещение.

Управление машиной с прицепом требует навыков, которые нужно приобретать заранее.

Кемпервенами в Европе называют минивэн с обустроенным внутри минимумом удобств для жизни. Важная опция – подъемная часть крыши.

Кемпервен

Это автодом (он же кемпер), обустроенный на базе минивэна. Причем реальна возможность провести переоборудование собственными силами. Очень полезная, хотя технически непростая вещь – крыша, которая поднимается, чтобы внутри можно было стоять во весь рост.

Наиболее компактный вариант в "монолитном" форм-факторе. Таким автодомом можно без проблем заезжать даже в города с тесными улочками.

Можно использовать в качестве обычного транспорта. В большинстве случаев кемпервен более или менее сохраняет свою повседневную транспортную функцию, то есть на нем можно ездить по делам не только во время отпуска.

Минусы понятны – теснота и ограниченные возможности по комплектации. Хотя если интерьер в целом рассчитан на двух человек, не исключено даже наличие санузла.

Плюс кемпервена состоит в том, что в большинстве случаев им можно пользоваться как обычным транспортом в будни – хотя и с определенными ограничениями.

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Кастенваген

Еще один недорогой вариант автодома – это обустройство его внутри микроавтобуса или цельнометаллического грузового фургона. В условиях Украины наиболее реальный способ получить такой – заказать в тюнинг-ателье переоборудование обычного буса по своему вкусу.

Во весь рост. Наверное, самое важное, что в высоком жилом бусе можно не только спать и есть, но и вести активную жизнь. За счет того, что стоять во весь рост могут все отдыхающие, а не только поместившиеся под подъемной частью крыши.

Возможность сэкономить за счет выбора базовой машины. Если не планируется частых и дальних поездок, можно приобрести в качестве носителя пожилой фургон или хорошо сохранившийся экземпляр старой модели.

Скрытность. Для многих путешественников важно, что снаружи такой автодом чаще всего выглядит как обычный фургон, а не дорогая автодача.

Еще один бюджетный вариант автодома – обустроить микроавтобус или грузовой фургон. Среди плюсов – простор и скромная внешность.

Полуинтегрированный автодом

Это уже европейская классика, которая, правда, и стоит по-европейски. Имеется в виду жилой модуль, расположенный на стандартном шасси легкого грузовика с его же кабиной. Проход от руля в жилую зону есть, по сути, часто кабина объединена с ней в одно пространство.

Принципиальные отличия автодомов фабричного изготовления – комфортная ходовая и мебель, встроенная в силовую структуру кузова.

Возможность получить качественный автодом уважаемого мирового бренда. То есть, в этом жанре играют известнейшие производители жилья для автопутешественников. Подчеркиваем – их фирменный уровень проявляется именно в качестве обустройства интерьера.

Высокая цена. Традиционно такие кемперы стоят серьезных денег (порядка $50 – 100 тыс.). Но можно сэкономить за счет производителя шасси: например, автодом с агрегатами Mercedes стоит принципиально дороже кемпера с технической начинкой от Ford или Fiat.

Дешевле интегрированного автодома. При почти одинаковых прочих качествах, такой кемпер будет заметно дешевле так называемого интегрированного.

Интегрированный автодом строится на шасси коммерческого буса, но идее комфортного жилья здесь подчиняют весь кузов от бампера до бампера.

Интегрированный автодом

Самый крутой по европейским меркам вариант. В качестве носителя используются те же шасси фирменных микороавтобусов, но без их кабины. Весь внешний облик формируется дизайнерами производителя автодомов, ничего от коммерческого грузовика в экстерьере нет.

Увеличенное внутреннее пространство. В таких домах внутри больше места за счет того, что водительская зона включена в общее жилое пространство. Кресла часто вращаются и используются как мебель интерьера.

Престижный стиль. Благодаря единому стилю облика машина производит целостное, более дорогое впечатление. Такой автодом не воспринимается, как переоборудованная “газелька”. Есть люди, для которых это важно.

Помимо высокой цены самого автодома, эксклюзивность облика поднимает цену его содержания. Ведь все детали кузова и его оборудования придется специально заказывать у производителя автодома, а не покупать в ближайшем автомагазине или у местного дилера марки автомобиля-носителя.

Экспромт

Никто не запрещает владельцу более или менее вместительного минивэна или буса превратить его в автодом временно – на период отпуска. Журналисты "Авто 24" во время своих командировок встречали и такие варианты.

Спальню заменяет обычный раскладной диван, санузел – компактный биотуалет, кухню – газовый "таганок" на две комфорки и умывальник типа "Мойдодыр". Систему освещения в наше время легко обустроить с помощью LED-переносок из ближайшего автомагазина и (при желании) старого аккумулятора, непригодного для работы под капотом в качестве стартового. Конечно, желательно использовать те или иные занавески для разделения внутреннего пространства вэна на функциональные зоны.

Если создавать автодом самостоятельно, целесообразнее всего брать за основу цельнометаллический фургон: он недорог и гарантирует много места.

Напомним, что при обустройстве электрооборудования и газовой плиты следует соблюдать правила безопасности: провода нужно тщательно изолировать, а газопроводы – уплотнять и защищать от случайных повреждений.

Рекомендация Авто24

Помимо удобства для отдыхающих есть еще один важный критерий, который следует учитывать при выборе автодома: его соответствие местам, где экипаж будет преимущественно останавливаться на длительное время. Поэтому, прежде всего, нужно понимать, где именно вы собираетесь путешествовать и где будут планироваться ваши ночевки. Насколько доступны подъезды к площадкам (лужайкам) в вожделенных локациях? Не слишком ли уединены эти районы и как там насчет безопасности? Будут ли в местах вашего пребывания вода, канализация, электричество и другие ресурсы? Будет ли взиматься плата за парковку и как она зависит от типа автодома? Какая погода преобладает там, где вы собираетесь в основном находиться? В разных регионах и в разных странах ответы на эти вопросы будут разными.

Возможно, из-за этих факторов вам не стоит покупать автодом с малым клиренсом и большими габаритами, без больших баков для воды, с уязвимыми брезентовыми элементами, большой площадью стекла и т.д. Исправить недостатки подобного рода на уже приобретенном автомобиле будет непросто.

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