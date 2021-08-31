Это настоящая мобильная крепость, что только притворяется автобусом. Роскошный, как пятизвездочный люкс, автодом и стоит соответственно – 6,5 миллионов евро. И да, Bugatti Chiron включен в эту стоимость.

Bugatti включен в стоимость Volkner Mobil Performance S, хотя владелец может заказать транспорт без гиперкара и за меньшие деньги. Но если и возить машину в отсеке, то это должен быть суперкар или гиперкар.

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Предыдущий проект мобильного дома от Volkner стал победителем "Дюссельдорфского салона караванов". Тот автодом имел "скромный" ценник в 1,4 миллиона евро. В этом году компания заставила конкурентов скрежетать зубами, представив еще более роскошный автодом за 2,035 миллиона евро. А потом открыла центральный багажный отсек, из которого появился Bugatti Chiron.

Bugatti Chiron стоимостью 2,5 миллиона евро на самом деле стоит дороже, чем сам автодом. Но добавление опций для мобильного дома легко поднимает его цену до невероятных 6,5 миллионов евро. Только акустическая система от Burmester добавляет к финальной сумме в чеке 300 тысяч евро.

Volkner представляет собой 18-тонный 12-метровый транспорт с 430-сильной силовой установкой. Хотя Bugatti, Pagani или Lamborghini выглядит наиболее эффектно в выдвижном центральном гараже Volkner Mobil Performance S, компания отмечает, что отсек можно использовать для более повседневных альтернатив, таких как гидроциклы, мотоциклы, квадроциклы или велосипеды.

Chiron, возможно, является самым мощным и дорогим украшением нынешнего Performance S, но интерьер все еще является самым важным для мобильного дома. Нет смысла возить свой гиперкар с семизначным ценником в автодоме с таким же ценником, если он на самом деле не просторный, комфортный и роскошный.

Ослепительно глянцевая отделка интерьера Volkner BrilliantDark сочетается с темным деревянным шпоном Macassar, кремовой краской и обивкой. Модель шоу Performance S обеспечивает много встроенной мощности, благодаря литий-ионной батарее, солнечной батарее на крыше на 2000 Вт и генератора на 8 кВт. Все это питает полностью оборудованную кухню с индукционной варочной поверхностью, духовкой, микроволновой печью и эспрессо-машиной, винный шкаф, рабочую станцию ​​для компьютера и многозонную систему отопления с четырьмя отдельными нагревателями.

Фото: Volkner Mobil Performance S / New Atlas