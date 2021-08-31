Це справжня мобільна фортеця, що лише прикидається автобусом. Розкішний, як п'ятизірковий люкс, автодім і коштує відповідно – 6,5 мільйона євро. І так, Bugatti Chiron включено у цю вартість.

Bugatti включений у вартість Volkner Mobil Performance S, хоча власник може замовити транспорт без гіперкара й за менші гроші. Але якщо й возити машину у відсіку, то це мусить бути суперкар або гіперкар.

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Попередній проєкт мобільного будинку від Volkner став переможцем “Дюссельдорфського салону караванів”. Той автодім мав “скромний” цінник у 1,4 мільйона євро. Цього року компанія змусила конкурентів скреготіти зубами, представивши ще більш розкішний автодім за 2,035 мільйона євро. А потім відкрила центральний багажний відсік, з якого з’явився Bugatti Chiron.

Bugatti Chiron вартістю 2,5 мільйони євро насправді коштує дорожче, ніж сам автобудинок. Але додавання опцій для мобільного дому легко підіймає його ціну до неймовірних 6,5 мільйонів євро. Так, лише акустична система від Burmester додає до фінальної суми у чеку 300 тисяч євро.

Volkner являє собою 18-тонний 12-метровий транспорт з 430-сильною силовою установкою. Хоча Bugatti, Pagani чи Lamborghini виглядає найбільш ефектно у висувному центральному гаражі Volkner Mobil Performance S, компанія наголошує, що відсік також можна використовувати для більш повсякденних альтернатив, таких як гідроцикли, мотоцикли, квадроцикли або велосипеди.

Chiron, можливо, є найпотужнішою та найдорожчою прикрасою цьогорічного Performance S, але інтер’єр все ще є найважливішим для мобільного дому. Немає сенсу возити свій гіперкар з семизначним цінником у автобудинку з таким же цінником, якщо він насправді не просторий, комфортний і розкішний.

Сліпуче глянцеве оздоблення інтер’єру Volkner BrilliantDark поєднується з темним дерев’яним шпоном Macassar, кремовою фарбою та оббивкою. Модель шоу Performance S забезпечує багато вбудованої потужності, завдяки літій-іонній батареї, сонячній батареї на даху на 2000 Вт та генератору на 8 кВт. Усе це живить повністю обладнану кухню з індукційною варильною поверхнею, духовкою, мікрохвильовою піччю та еспресо-машиною, винну шафу, робочу станцію для комп’ютера та багатозонну систему опалення з чотирма окремими нагрівачами.

Фото: Volkner Mobil Performance S / New Atlas