Чоловік замовив для коханої на 14 лютого іменний гіперкар.

Ми не знаємо, “хто така Еліс і де вона живе”, але точно можемо сказати, що тепер в її гаражі стоїть унікальний автомобіль – іменний Bugatti Chiron Sport Alice.

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Компанія Bugatti повідомила про випуск розкішного автомобіля, замовленого як подарунок на 14 лютого. Спецверсія Chiron Sport Alice є результатом персоналізації і від звичайних Chiron Sport купе відрізняється біло-рожевим забарвленням кузову та салону. Автомобіль був замовлений у британського дилера HR Owen, однак має ліве розташування керма.

HR Owen не розкриває інформацію про те, “хто така Alice”, але підтвердив, що гіперкар створений в єдиному екземплярі за спецзамовленням. Зі свого боку Bugatti зазначила, що є “великою честю зіграти важливу роль у возз'єднанні наших клієнтів з цим неймовірним Chiron Sport”. Крім унікального біло-рожевого кольору кузова і колісних дисків, гіперкар виділяється обробкою салону шкірою Gris Rafale та вишивкою і написами Alice.

З технічної точки зору “Шірон” не змінився – у рух його приводить 1500-сильний W16 з чотирма турбінами. За традицією, Bugatti не називає ціну унікальних проектів, але сам Chiron Sport без персоналізації коштує щонайменше три мільйони євро.

Фото: Bugatti Chiron Sport Alice / Bugatti