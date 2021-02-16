У світі розкішних автомобілів особливе місце посідають дитячі машини. Ці дитячі автомобілі майже завжди мають на меті бути супутниками автомобілів батьків, престиж яких вони поділяють, а тому й ціну мають відповідну.

Часом дитячі автомобілі продаються за неймовірно великі суми, чи то нові, чи то антикварні. І навіть у цьому контексті сума, заплачена за бебікар кінця 90-х років, стала приголомшливою.

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13 лютого аукціонний будинок RM Sotheby’s провів торги у Парижі, на яких було виставлено кілька предметів колекціонування, у тому числі Ferrari 330 P2 Junior від фірми De La Chapelle. За оцінками експертів, дитячий автомобіль повинен був піти з молотка за 5-10 тисяч євро – чимала ціна за мініатюрний авто, але цілком відповідає очікуванням на такий товар. Та коли війна торгів закінчилась ударом молотка аукціоніста, 330 P2 Junior був проданий за 110 тисяч євро.

Це робить цю повнофункціональну та бездоганну автомобільну іграшку найдорожчою у світі, побивши попередніх рекордсменів: репліку Ferrari 250 Testa Rossa 1958 року від Modena Ferrarina Italia (лише п’ять з яких все ще існує, і яка була продана за 104 100 євро у 2013 році) та електричну 1930 Bugatti Baby Type 52 (одну із чотирьох, продану у 2009 році за 75 тисяч євро). Обидві вони мали історичну цінність і є рідкістю, тому висока ціна мала сенс.

Для порівняння, найвища ціна Ferrari 330 P2 від De La Chapelle становила 54 500 євро, коли вона була продана на благодійному аукціоні в 2015 році. Однак у цьому конкретному випадку висока ціна мала пояснення, оскільки це було в ім’я благодійності.

Що стосується нового рекордсмена, він був випущений в 1990 році і має серійний номер 28 та бездоганний стан. Він працює на двигуні Honda потужністю 5 кінських сил і був побудований на замовлення. Кузов пофарбовано у фірмовий червоний колір Ferrari з круглими гоночними номерами на бортах.

Фото: Ferrari 330 P2 Junior від De La Chapelle / RM Sotheby’s