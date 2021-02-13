Мова про якісні й деталізовані дитячі електромобілі вартістю від 160 до 750 доларів.
Існують неймовірно деталізовані, буквально зменшені копії справжніх машин для дітей. Як правило, це мініатюрні суперкари і коштують вони не менше справжньої нової машини. Дитячий автомобільчик від Bugatti, наприклад, обійдеться у 40 тисяч доларів. У більшості батьків на подібні витребеньки немає грошей, але подарувати своїй дитині суперкар можуть і вони.
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Дитячі електромобілі у цьому списку обов’язково мають необхідні функції безпеки, електричний привід і обмеження за віком/вагою. Більшість оснащені пультом дистанційного керування, деякі мають світлодіодні фари. За назвами їх легко можна знайти в Мережі, зокрема на eBay та Amazon.
Polaris Slingshot від Uenjoy
триколісний електрокар
Подвійний режим водіння: батьківський пульт дистанційного керування та ручне керування. Батьки можуть допомогти дітям керувати цим автомобілем за допомогою пульта дистанційного керування 2,4G. Або ж дитина може керувати самостійно за допомогою електричної педалі та керма.
3 передачі та імітація звуку мотору. Двомісний салон, регульовані паски безпеки. Пружинна підвіска з додатковим п’ятим амортизатором. Вбудована музика, шнур AUX, Bluetooth та порт USB для відтворення власної музики. перемикання передач та справжній звук двигуна автомобіля.
- Габарити: 142 х 79 х 69 см (Д х Ш х В);
- Максимальне навантаження: 35 кг;
- Швидкість: 3-5 км/год;
- Підходить для дітей віком 3-8 років.
- Ціна: 400 доларів.
Bugatti Divo від Uenjoy
тому що Bugatti Baby коштує $40 000
- Габарити: 128 х 70 х 43 см (Д х Ш х В);
- Максимальне навантаження: 27 кг;
- Швидкість: 2,5-5 км/год;
- Підходить для дітей віком 3-8 років.
- Ціна: 260 доларів.
Lamborghini Aventador SVJ від Ikon Motorsports
бебікар з ламбодверима
- Габарити: н/д;
- Максимальне навантаження: 30 кг;
- Швидкість: 2,5-5 км/год;
- Підходить для дітей віком 3-8 років.
- Ціна: 239 доларів.
Mercedes 300SL roadster від Costzon
для стареньких людей віком до 7 років
- Габарити: 101 х 63,5 х 53 см (Д х Ш х В);
- Максимальне навантаження: 27 кг;
- Швидкість: 2,5-5 км/год;
- Підходить для дітей віком 3-7 років.
- Ціна: 164 долари.
Jeep Wrangler від Costzon
такий маленький, а вже джип
- Габарити: н/д;
- Максимальне навантаження: 28 кг;
- Швидкість: 3-6 км/год;
- Підходить для дітей віком 3-7 років.
- Ціна: 270 доларів.
Mercedes-Benz Maybach G650s Landaulet відCostzon
для маленьких VIP-персон
- Габарити: 114 х 77,4 х 57,1 см (Д х Ш х В);
- Максимальне навантаження: 30 кг;
- Швидкість: 3-6 км/год;
- Підходить для дітей віком 3-8 років.
- Ціна: 260 доларів.
McLaren Senna від Tobbi
для першого виїзду на трек
- Габарити: 133 х 64,5 х 45 см (Д х Ш х В);
- Максимальне навантаження: 32 кг;
- Швидкість: 3-7 км/год;
- Підходить для дітей віком 3-6 років.
- Ціна: 400 доларів.
eFTR Jr. від Indian
для диких малюків і радикальних батьків
- Габарити: довжина 129,5 см, висота сидіння 59 см;
- Максимальне навантаження: 79 кг;
- Швидкість: 24 км/год;
- Підходить для дітей віком до 8 років.
- Ціна: 750 доларів.