Мова про якісні й деталізовані дитячі електромобілі вартістю від 160 до 750 доларів.

Існують неймовірно деталізовані, буквально зменшені копії справжніх машин для дітей. Як правило, це мініатюрні суперкари і коштують вони не менше справжньої нової машини. Дитячий автомобільчик від Bugatti, наприклад, обійдеться у 40 тисяч доларів. У більшості батьків на подібні витребеньки немає грошей, але подарувати своїй дитині суперкар можуть і вони.

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Дитячі електромобілі у цьому списку обов’язково мають необхідні функції безпеки, електричний привід і обмеження за віком/вагою. Більшість оснащені пультом дистанційного керування, деякі мають світлодіодні фари. За назвами їх легко можна знайти в Мережі, зокрема на eBay та Amazon.

Polaris Slingshot від Uenjoy

триколісний електрокар

Подвійний режим водіння: батьківський пульт дистанційного керування та ручне керування. Батьки можуть допомогти дітям керувати цим автомобілем за допомогою пульта дистанційного керування 2,4G. Або ж дитина може керувати самостійно за допомогою електричної педалі та керма.

3 передачі та імітація звуку мотору. Двомісний салон, регульовані паски безпеки. Пружинна підвіска з додатковим п’ятим амортизатором. Вбудована музика, шнур AUX, Bluetooth та порт USB для відтворення власної музики. перемикання передач та справжній звук двигуна автомобіля.

Габарити: 142 х 79 х 69 см (Д х Ш х В);

Максимальне навантаження: 35 кг;

Швидкість: 3-5 км/год;

Підходить для дітей віком 3-8 років.

Ціна: 400 доларів.

Bugatti Divo від Uenjoy

тому що Bugatti Baby коштує $40 000

Габарити: 128 х 70 х 43 см (Д х Ш х В);

Максимальне навантаження: 27 кг;

Швидкість: 2,5-5 км/год;

Підходить для дітей віком 3-8 років.

Ціна: 260 доларів.

Lamborghini Aventador SVJ від Ikon Motorsports

бебікар з ламбодверима

Габарити: н/д;

Максимальне навантаження: 30 кг;

Швидкість: 2,5-5 км/год;

Підходить для дітей віком 3-8 років.

Ціна: 239 доларів.

Mercedes 300SL roadster від Costzon

для стареньких людей віком до 7 років

Габарити: 101 х 63,5 х 53 см (Д х Ш х В);

Максимальне навантаження: 27 кг;

Швидкість: 2,5-5 км/год;

Підходить для дітей віком 3-7 років.

Ціна: 164 долари.

Jeep Wrangler від Costzon

такий маленький, а вже джип

Габарити: н/д;

Максимальне навантаження: 28 кг;

Швидкість: 3-6 км/год;

Підходить для дітей віком 3-7 років.

Ціна: 270 доларів.

Mercedes-Benz Maybach G650s Landaulet відCostzon

для маленьких VIP-персон

Габарити: 114 х 77,4 х 57,1 см (Д х Ш х В);

Максимальне навантаження: 30 кг;

Швидкість: 3-6 км/год;

Підходить для дітей віком 3-8 років.

Ціна: 260 доларів.

McLaren Senna від Tobbi

для першого виїзду на трек

Габарити: 133 х 64,5 х 45 см (Д х Ш х В);

Максимальне навантаження: 32 кг;

Швидкість: 3-7 км/год;

Підходить для дітей віком 3-6 років.

Ціна: 400 доларів.

eFTR Jr. від Indian

для диких малюків і радикальних батьків