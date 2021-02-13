Речь о качественных и детализированных детских электромобилях стоимостью от 160 до 750 долларов.
Существуют невероятно детализированные, буквально уменьшенные копии настоящих машин для детей. Как правило, это миниатюрные суперкары и стоят они не меньше настоящей новой машины. Детский автомобильчик от Bugatti, например, обойдется в 40 тысяч долларов. У большинства родителей на подобные изыски нет денег, но подарить своему ребенку суперкар могут и они.
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Детские электромобили в этом списке обязательно имеют необходимые функции безопасности, электрический привод и ограничения по возрасту/весу. Большинство оснащены пультом дистанционного управления, некоторые имеют светодиодные фары. По названиям их легко можно найти в сети, в частности на eBay и Amazon.
Polaris Slingshot от Uenjoy
трехколесный электрокар
Двойной режим вождения: родительский пульт дистанционного управления и ручное управление. Родители могут помочь детям управлять этим автомобилем с помощью пульта дистанционного управления 2,4 G. Или же ребенок может управлять самостоятельно с помощью электрической педали и руля.
3 передачи и имитация звука мотора. Двухместный салон, регулируемые ремни безопасности. Пружинная подвеска с дополнительным пятым амортизатором. Встроенная музыка, шнур AUX, Bluetooth и порт USB для воспроизведения собственной музыки. переключение передач и настоящий звук двигателя автомобиля.
- Габариты: 142 х 79 х 69 см (Д х Ш х В);
- Максимальная нагрузка: 35 кг;
- Скорость: 3-5 км / ч;
- Подходит для детей в возрасте 3-8 лет.
- Цена: 400 долларов.
Bugatti Divo от Uenjoy
потому что Bugatti Baby стоит $40 000
- Габариты: 128 х 70 х 43 см (Д х Ш х В);
- Максимальная нагрузка: 27 кг;
- Скорость: 2,5-5 км / ч;
- Подходит для детей в возрасте 3-8 лет.
- Цена: 260 долларов.
Lamborghini Aventador SVJ от Ikon Motorsports
бэбикар с ламбодверьми
- Габариты: н / д;
- Максимальная нагрузка: 30 кг;
- Скорость: 2,5-5 км / ч;
- Подходит для детей в возрасте 3-8 лет.
- Цена: 239 долларов.
Mercedes 300SL roadster от Costzon
для стариков в возрасте до 7 лет
- Габариты: 101 х 63,5 х 53 см (Д х Ш х В);
- Максимальная нагрузка: 27 кг;
- Скорость: 2,5-5 км / ч;
- Подходит для детей в возрасте 3-7 лет.
- Цена: 164 доллара.
Jeep Wrangler от Costzon
такой маленький, а уже джип
- Габариты: н / д;
- Максимальная нагрузка: 28 кг;
- Скорость: 3-6 км / ч;
- Подходит для детей в возрасте 3-7 лет.
- Цена: 270 долларов.
Mercedes-Benz Maybach G650s Landaulet от Costzon
для маленьких VIP-персон
- Габариты: 114 х 77,4 х 57,1 см (Д х Ш х В);
- Максимальная нагрузка: 30 кг;
- Скорость: 3-6 км / ч;
- Подходит для детей в возрасте 3-8 лет.
- Цена: 260 долларов.
McLaren Senna от Tobbi
для первого выезда на трек
- Габариты: 133 х 64,5 х 45 см (Д х Ш х В);
- Максимальная нагрузка: 32 кг;
- Скорость: 3-7 км / ч;
- Подходит для детей в возрасте 3-6 лет.
- Цена: 400 долларов.
eFTR Jr. от Indian
для диких малышей и радикальных родителей
- Габариты: длина 129,5 см, высота сиденья 59 см;
- Максимальная нагрузка: 79 кг;
- Скорость: 24 км / ч;
- Подходит для детей в возрасте до 8 лет.
- Цена: 750 долларов.