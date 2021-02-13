Речь о качественных и детализированных детских электромобилях стоимостью от 160 до 750 долларов.

Существуют невероятно детализированные, буквально уменьшенные копии настоящих машин для детей. Как правило, это миниатюрные суперкары и стоят они не меньше настоящей новой машины. Детский автомобильчик от Bugatti, например, обойдется в 40 тысяч долларов. У большинства родителей на подобные изыски нет денег, но подарить своему ребенку суперкар могут и они.

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Детские электромобили в этом списке обязательно имеют необходимые функции безопасности, электрический привод и ограничения по возрасту/весу. Большинство оснащены пультом дистанционного управления, некоторые имеют светодиодные фары. По названиям их легко можно найти в сети, в частности на eBay и Amazon.

Polaris Slingshot от Uenjoy

трехколесный электрокар

Двойной режим вождения: родительский пульт дистанционного управления и ручное управление. Родители могут помочь детям управлять этим автомобилем с помощью пульта дистанционного управления 2,4 G. Или же ребенок может управлять самостоятельно с помощью электрической педали и руля.

3 передачи и имитация звука мотора. Двухместный салон, регулируемые ремни безопасности. Пружинная подвеска с дополнительным пятым амортизатором. Встроенная музыка, шнур AUX, Bluetooth и порт USB для воспроизведения собственной музыки. переключение передач и настоящий звук двигателя автомобиля.

Габариты: 142 х 79 х 69 см (Д х Ш х В);

Максимальная нагрузка: 35 кг;

Скорость: 3-5 км / ч;

Подходит для детей в возрасте 3-8 лет.

Цена: 400 долларов.

Bugatti Divo от Uenjoy

потому что Bugatti Baby стоит $40 000

Габариты: 128 х 70 х 43 см (Д х Ш х В);

Максимальная нагрузка: 27 кг;

Скорость: 2,5-5 км / ч;

Подходит для детей в возрасте 3-8 лет.

Цена: 260 долларов.

Lamborghini Aventador SVJ от Ikon Motorsports

бэбикар с ламбодверьми

Габариты: н / д;

Максимальная нагрузка: 30 кг;

Скорость: 2,5-5 км / ч;

Подходит для детей в возрасте 3-8 лет.

Цена: 239 долларов.

Mercedes 300SL roadster от Costzon

для стариков в возрасте до 7 лет

Габариты: 101 х 63,5 х 53 см (Д х Ш х В);

Максимальная нагрузка: 27 кг;

Скорость: 2,5-5 км / ч;

Подходит для детей в возрасте 3-7 лет.

Цена: 164 доллара.

Jeep Wrangler от Costzon

такой маленький, а уже джип

Габариты: н / д;

Максимальная нагрузка: 28 кг;

Скорость: 3-6 км / ч;

Подходит для детей в возрасте 3-7 лет.

Цена: 270 долларов.

Mercedes-Benz Maybach G650s Landaulet от Costzon

для маленьких VIP-персон

Габариты: 114 х 77,4 х 57,1 см (Д х Ш х В);

Максимальная нагрузка: 30 кг;

Скорость: 3-6 км / ч;

Подходит для детей в возрасте 3-8 лет.

Цена: 260 долларов.

McLaren Senna от Tobbi

для первого выезда на трек

Габариты: 133 х 64,5 х 45 см (Д х Ш х В);

Максимальная нагрузка: 32 кг;

Скорость: 3-7 км / ч;

Подходит для детей в возрасте 3-6 лет.

Цена: 400 долларов.

eFTR Jr. от Indian

для диких малышей и радикальных родителей