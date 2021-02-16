В мире роскошных автомобилей особое место занимают детские машины. Эти детские автомобили почти всегда имеют целью быть спутниками автомобилей родителей, престиж которых они разделяют, а потому и цену имеют соответствующую.

Иногда детские автомобили продаются по невероятно большим суммам, то новые, то антикварные. И даже в этом контексте сумма, заплаченная за бебикар конца 90-х годов, стала потрясающей.

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13 февраля аукционный дом RM Sotheby's провел торги в Париже, на которых было выставлено несколько предметов коллекционирования, в том числе Ferrari 330 P2 Junior от фирмы De La Chapelle. По оценкам экспертов, детский автомобиль должен был уйти с молотка за 5-10 тысяч евро – немалая цена за миниатюрный авто, но вполне соответствует ожиданиям на такой товар. Но когда война торгов закончилась ударом молотка аукциониста, 330 P2 Junior был продан за 110 000 евро.

Это делает эту полнофункциональную и безупречную автомобильную игрушку самой дорогой в мире, побив предыдущих рекордсменов: реплику Ferrari 250 Testa Rossa 1958 от Modena Ferrarina Italia (всего пять из которых все еще существует, и которая была продана за 104 100 евро в 2013 году) и электрическую 1930 Bugatti Baby Type 52 (одну из четырех, проданную в 2009 году по 75 000 евро). Обе они имели историческую ценность и редкость, поэтому высокая цена имела смысл.

Для сравнения, самая высокая цена Ferrari 330 P2 от De La Chapelle составляла 54 500 евро, когда она была продана на благотворительном аукционе в 2015 году. Однако в этом конкретном случае высокая цена имеет объяснение, поскольку это было во имя благотворительности.

Что касается нового рекордсмена, он был выпущен в 1990 году и имеет серийный номер 28 и безупречное состояние. Он работает на двигателе Honda мощностью 5 лошадиных сил и был построен по заказу. Кузов окрашен в фирменный красный цвет Ferrari с круглыми гоночными номерами на бортах.

Фото: Ferrari 330 P2 Junior от De La Chapelle / RM Sotheby’s