Мужчина заказал для любимой на 14 февраля именной гиперкар.

Мы не знаем, “кто такая Элис и где она живет”, но точно можем сказать, что теперь в ее гараже стоит уникальный автомобиль – именной Bugatti Chiron Sport Alice.

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Компания Bugatti сообщила о выпуске роскошного автомобиля, заказанного в качестве подарка на 14 февраля. Спецверсия Chiron Sport Alice является результатом персонализации и от обычных Chiron Sport купе отличается бело-розовым окрасом кузова и салона. Автомобиль был заказан у британского дилера HR Owen, однако имеет левое расположение руля.

HR Owen не раскрывает информацию о том, “кто такая Alice”, но подтвердил, что гиперкар создан в единственном экземпляре по спецзаказу. Со своей стороны Bugatti отметила, что является “большой честью сыграть важную роль в воссоединении наших клиентов с этим невероятным Chiron Sport”. Кроме уникального бело-розового цвета кузова и колесных дисков, гиперкар выделяется отделкой салона кожей Gris Rafale и вышивкой и надписями Alice.

С технической точки зрения "Широн" не изменился – в движение его приводит 1500-сильный W16 с четырьмя турбинами. По традиции, Bugatti не называет цену уникальных проектов, но сам Chiron Sport без персонализации стоит минимум три миллиона евро.

Фото: Bugatti Chiron Sport Alice / Bugatti