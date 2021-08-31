Більш ніж через 20 років, після прем'єри Zonda, ця модель все ще вражає формами та потужністю і все ще перебуває у виробництві. Нещодавно мануфактура передала замовнику унікальну Zonda AY.

Кожен з автомобілів італійського виробника не просто особливий, а неповторний, оскільки покупці беруть участь у розробці й ладні чекати роками, поки машина буде виготовлена. Скоріш за все, позначення AY у назві Zonda пов’язане з ініціалами власника – Майка Іня, який володіє колекцією з мінімум шести гіперкарів Pagani.

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Pagani Zonda AY базується на Zonda F Roadster, але має значні модифікації кузову. Крім фіолетового карбону та відповідного інтер’єру, чорних коліс та надбудов на крилах, AY має унікальні кожухи фар, які відрізняють її від будь-якої іншої Zonda. Гіперкар також має задній спойлер складної конструкції.



Zonda AY оснащена модернізованим атмосферним 7,3-літровим двигуном V12 від AMG, який продукує 760 к.с. потужності, що передається на задні колеса через 7-швидкісну автоматичну коробку передач.

Крім Zonda AY, Майк Інь володіє ще двома Zonda (дивовижною Zonda R Evolution та синьою Zonda F із золотими колесами) та чотирма Huayra (включаючи 1 з 5 Huayra Imola, Huayra BC та два Huayra Roadster). А ще чекає на замовлений Huayra R.

Це, мабуть, один з найкращих клієнтів Pagani, оскільки навіть отримував привітання з днем народження від самого Гораціо Пагані. Втім, крім гіперкарів Pagani, у колекції Майка Іня є й інші, не менш ефектні машини: