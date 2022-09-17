Отдых, независимый от пансионата или турбазы, важен для многих из нас. Особенно, если речь идет о поездке на природу всего на несколько дней. Но ведь и спать в палатке – не вариант: времена не те, да и возраст не всегда позволяет… "Авто 24" собрал несколько более-менее доступных идей, которые помогут при необходимости превращать семейное авто в бюджетный кемпер.

Автодому в его классическом виде минимально нужны: условия для ночевки, условия для приготовления пищи и очень желательно – санузел, с туалетом и даже с душем. Те, варианты, которые “Авто 24” предлагает увидеть сегодня, некоторых упомянутых признаков комфорта лишены, но они имеют одно суперпревосходство. Эти кемперы не нужно покупать за десятки тысяч долларов, их можно получить из своего обычного автомобиля, приобретя некоторое дополнительное оборудование.

Наиболее удобный бюджетный кемпер получается из "высоких" универсалов типа VW Caddi (так называемый "пирожок"): они имеют высокий потолок.

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Для универсала

Понятно, что если речь идет не о минивэне, то самым удобным для превращения в автодачу будет кузов типа универсал. Одна из испанских компаний предлагает специальные комплекты для самых распространенных автомобилей с таким кузовом.

Под каждую модель приготовлен свой набор оборудования, но в целом суть одна. Во-первых, это модуль, который включает в себя "в базе" газовую плитку, умывальник, холодильник и источник электропитания. Топовые комплектации предлагают еще горячее водоснабжение, автономный отопитель (от Webasto), тент-навес, некоторую мебель и более мощный аккумулятор в составе энергоустановки для минилагеря. Розетка на 220 В тоже в наличии. Минимальная цена комплекта, между прочим, около 4,5 тысяч евро.

Из-за нехватки места "кухня" и умывальник в таких кемперах устроены вне салона, но под крышей – поднятой лядой багажника.

Самое ценное, что здесь есть – не умывальник и не холодильник (их можно получить и в другом виде), а кровать – полноценная, двухместная. Мягкий матрас раскладывается как бы вторым этажом – сверху над сложенными штатными сиденьями и указанным модулем.

Двухместный матрас в кемперах на базе универсалов размещается поверх сидений и модуля с кухней. Под которым часто остается место для багажа.

Из минусов такого мини-кемпера – невозможность стать в полный рост в салоне, а еще багажник, объем которого минимизируется при установке модуля с туристским оборудованием.

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Надстройка для пикапа

Хорошо владельцам пикапов – они могут заказать себе такую вот съемную надстройку. Она не только закрывает грузовую платформу, но и устраивает над кабиной альков со спальными местами. Полезный объем очень зависит от модели машины-носителя, но это в любом случае просторнее семейного универсала.

Жилой модуль с альковом над кабиной можно устанавливать на любой пикап. Причем этот модуль может быть унифицированным – под разные модели машин.

Дополнительный плюс в том, что при желании интерьер можно оборудовать таким образом, что в нем можно сидеть хотя бы вдвоем. Также в плюсы можно записать возможность демонтировать этот camper top – например, в период тех самых серых будней, когда машина будет использоваться по основному назначению.

Второй этаж для седана

Мода на такие сооружения минула еще в конце 1970-х. И надо признать, свой смысл в них был. Используется пространство багажника (крышка которого демонтируется) и площадь крыши автомобиля, поверх которой устраивается спальное место. То есть владелец этого кемпера-трансформера получает как минимум удобную кровать, а кроме того, в зависимости от размеров машины, еще и место, где можно переодеться или выпить кофе в плохую погоду.

Экзотическое сооружение, хоть и практичное для пользователя. В наше время имеет сомнительный смысл: владелец большого седана обычно имеет деньги на более комфортный транспорт для отдыха.

В качестве носителя желательно использовать легковушку D-класса или более крупную, как из соображений грузоподъемности, так и с точки зрения полезного пространства. Ну и водрузить этот "полудом" на машину без помощи тельфера или бригады грузчиков не получится.

Рекомендация Авто24

Не факт, что у многих наших читателей будет возможность приобрести себе тот или иной комплект для превращения обычной машины в кемпер. Но ничто не помешает вам присмотреться к каждому варианту внимательно и подойти к вопросу творчески. Ведь можно позаимствовать для собственного проекта только какую-то его одну, наиболее важную для вас часть – кровать или, скажем, модуль с полезным походным оснащением.

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