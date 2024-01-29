Сучасні кемпери існують для того, щоб задовольнити потреби більшості мандрівників, але навіть серед них є поціновувачі справжньої класики. Цей модернізований Alfa Romeo T10 Autotutto має їм сподобатись.

Фургон Alfa Romeo T10 Autotutto, (також відома як Alfa Romeo Romeo), з’явився в 1954 році. На момент появи цього авто компанія Alfa Romeo належала державі, тому ці фургони використовували військові, поліція та інші державні органи.

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Однак, фургон мав досить сучасний дизайн, незалежну підвіску всіх коліс та передній привід й оснащувався рядним чотирициліндровим двигуном або двотактним дизельним двигуном з турбонаддувом. Тому T10 дуже сподобався також і звичайним покупцям.

Це означало, що компактні Autotutto стали звичайним явищем на вулицях Італії, оскільки їх використовували для різноманітних завдань, наприклад для перевезення вантажів або людей. А деякі власники навіть переобладнували їх у кемпер і використовували для подорожей на природу.

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Передньопривідний T10 мав низьку й рівну підлогу, що дозволяло майстрам використовувати весь доступний простір вантажного відсіку. Саме такий відреставрований екземпляр ми зараз можемо побачити на фото.

Він має виразний округлий кузов, який різко відрізняється від сучасних квадратних фургонів, доповнений привабливим і функціональним інтер’єром, оснащеним обідньою зоною, двоспальним ліжком, компактною мінікухнею та різними нішами для зберігання.

Мінімалістичний салон має два окремих сидіння, оббиті зеленою оббивкою, а штори створюють відчуття відокремленості між кабіною та житловою зоною. З боку водія розташований великий зелений диван, який розкладається у двоспальне ліжко, а розкладний обідній стіл і кухонний блок з мийкою, газовою плитою і великою кількістю шаф займають протилежний бік фургона.

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Ця відреставрована модель 1955 року є одним із найкрасивіших ретро-кемперів. Його планують виставити на аукціон 1 лютого з орієнтовною ціною від 97 200 до 118 800 доларів США.