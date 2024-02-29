Итальянский автопроизводитель славится традицией выпускать ограниченное количество экземпляров своих моделей, однако Ferrari 365 California Spyder является одним из самых редких автомобилей не только в истории бренда, но и во всем мире - таких авто было изготовлено всего 14 единиц.

Этот автомобиль был представлен на Женевском автосалоне в 1966 году и был одним из лучших Ferrari своей эпохи. Его предлагали лишь некоторым из самых преданных и ценных VIP-клиентов компании.

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Кабриолет разработал Том Тьярда. Автомобиль базировался на том же шасси, что и Ferrari 500 Superfast. Ferrari 365 California Spyder предлагалась исключительно с 4,4-литровым двигателем V12 Colombo, который имел 320 лошадиных сил 325 л.с. и 361 Нм крутящего момента.

Он был оснащен тремя карбюраторами Weber и работал с пяти ступенчатой механической коробкой передач, что передавала эту мощность на заднюю ось. Подвеска представляла собой двойные рычаги спереди и мост, что удерживается листовыми рессорами сзади. Дисковые тормоза четырех колес обеспечивали плавное, но эффективное торможение.

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Модель Ferrari 365 California Spyder, которую выставили на продажу, является шасси № 9935 1967 года выпуска. Его купила компания Waldorf Leasing от имени первого владельца, Нэнси Тьюксбери из Лос-Анджелеса. Клиент заказал California Spyder с интерьером из белой кожи, дополненный белым мягким верхом и контрастными красными коврами. Автомобиль также был оснащен подголовником для пассажира, кондиционером и приборами в милях. Внешняя часть была отделана краской Rosso Cina.

Авто имело еще несколько владельцев, пока в 2006 году не провели его полную реставрацию. К тому же в 2013 году эта Ferrari получила полную сертификацию в Красной книге, что означает, что автомобиль сохраняет соответствующие номера шасси, двигателя, коробки передач, задней оси и кузова.

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Сейчас автомобиль продается на аукционе RM Sotheby's. Он имеет пробег в 122 840 км на одометре, что не так уж и много для автомобиля, которому более пяти десятилетий. Поскольку таких автомобилей выпущено всего 14 единиц, Ferrari 365 California Spyder редко попадает в продажу, а потому имеет высокую цену. Ожидается, что лот продадут по цене от 4 до 4,5 миллиона долларов.