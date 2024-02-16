В будущем новые суперкары Ferrari могут иметь архитектуру, схожую с современными симуляторами гонок. Это может упростить разработку и производство новых моделей для различных мировых рынков.

Еще прошлым летом Ferrari зарегистрировала инновационную концепцию салона в Бюро патентов и торговых марок Соединенных Штатов Америки. Она заключается в объединении в одно целое сиденья водителя, руля с рулевой колонкой и педали.

Патент раскрывает футуристическую концепцию, где элементы управления и сиденья водителя могут легко скользить по кабине, обещая безграничную конфигурацию салона. Разработка применилась как полный блок в новом суперспортивном автомобиле с креплением на рельсах, ведущих через кабину. Такое решение позволяет "просто" изменить положение водителя.

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На официальных патентных рисунках можно заметить, что полное решение навеяно скелетоном для самых современных гоночных симуляторов. Подобное уже можно увидеть на чемпионатах по киберспорту или в компьютерных играх.

Скорее всего, новинка может появиться в специальных моделях из программы Ferrari XX исключительно на гоночном треке. Для того, чтобы инновационная идея сработала, ее нужно разместить в салоне без пассажирского сиденья или по крайней мере с легко заменяемым положением.

Новое техническое решение облегчит Ferrari разработку интерьеров с конфигурациями для левого или правого руля. Существует также немного экзотическая концепция в игре с местом водителя, расположенным посередине салона для идеального распределения веса.

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Это пробовалось в прошлом, например, в легендарном McLaren F1 или его духовном преемнике Gordon Murray Automotive T.50. Однако, как это часто бывает с торговыми марками, простая регистрация идеи не обязательно означает, что она когда-нибудь попадет в производственные процессы для серийного применения.

Так что патент патентом, а реалии могут обойти это решение стороной. Впрочем, идея довольно интересная и выигрышная для производителей техники для стран с левосторонним и правосторонним движением.