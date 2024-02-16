У майбутньому нові суперкари Ferrari можуть мати архітектуру, схожу з сучасними симуляторами перегонів. Це може спростити розробку та виробництво нових моделей для різних світових ринків.

Ще минулого літа Ferrari зареєструвала інноваційну концепцію салону в Бюро патентів і торгових марок Сполучених Штатів Америки. Вона полягає у об’єднанні в одне ціле сидіння водія, керма з рульовою колонкою та педалі.

Патент розкриває футуристичну концепцію, де елементи керування та сидіння водія можуть легко ковзати по кабіні, обіцяючи безмежну конфігурацію салону. Розробка застосувалася як повний блок у новому суперспортивному автомобілі з кріпленням на рейках, що ведуть через кабіну. Таке рішення дозволяє "просто" змінити положення водія.

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На офіційних патентних малюнках можна помітити, що повне рішення навіяно скелетоном для найсучасніших симуляторів перегонів. Подібне вже можна побачити на чемпіонатах з кіберспорту чи в комп’ютерних іграх.

Швидше за все, новинка може з'явитися в спеціальних моделях з програми Ferrari XX виключно на гоночному треку. Для того, щоб інноваційна ідея спрацювала, її потрібно розмістити в салоні без пасажирського сидіння або принаймні з легко замінним положенням.

Нове технічне рішення полегшить Ferrari розробку інтер’єрів із конфігураціями для лівого чи правого керма. Існує також трохи екзотична концепція в грі з місцем водія, розташованим посередині салону для ідеального розподілу ваги.

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Це пробувалося в минулому, наприклад, у легендарному McLaren F1 або його духовному наступнику Gordon Murray Automotive T.50. Однак, як це часто буває з торговими марками, проста реєстрація ідеї не обов’язково означає, що вона коли-небудь потрапить у виробничі процеси для серійного застосування.

Так що патент патентом, а реалії можуть обійти це рішення стороною. Втім, ідея доволі цікава і виграшна для виробників техніки для країн з лівостороннім та правостороннім рухом.