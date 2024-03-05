Лондонская полиция нашла похищенную Ferrari F512M Testarossa, принадлежавшую Герхарду Бергеру. Авто угнали в апреле 1995 года в итальянском городе Имола во время Гран При Сан-Марино.

Пропажу обнаружили в январе, когда лондонская полиция получила отчет от базы данных компании Ferrari о розыске авто, который был приобретен американским покупателем через британского брокера в 2023 году.

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Правоохранители установили "интересную" судьбу этой F512M. Как оказалось, после похищения в Имоле, автомобиль почти 30 лет скрывали в Японии, пока в конце прошлого года его не перевезли в Великобританию.

Британская полиция всего за 4 дня установила историю авто и конфисковала его, чтобы незаконная продажа автомобиля бывшего пилота Формулы 1 не состоялась.

A missing Ferrari 512M has been recovered by the Metropolitan Police nearly three decades after it was stolen from F1 driver Gerhard Berger https://t.co/qazCsYh5LU pic.twitter.com/RJbS9muQDa — Autocar (@autocar) March 4, 2024

Стоимость Ferrari F512M Testarossa составляет около 400 000 долларов. Версия F512M – это более производительная версия обычного Testarossa. Всего было выпущено около 500 таких авто. Купе оборудовано оппозитным 12-цилиндровым двигателем объемом 4,9 литра мощностью 443 л. с. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды и развивать максимальную скорость в 315 км/ч.

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Судя по фото, можно уверенно сказать, что Ferrari Герхарда Бергера не находится в идеальном состоянии: за время ее похищения в автомобиле заменили легкосплавные диски и руль. Также отсутствует часть отделки панели приборов. Сейчас расследование по делу продолжается, а виновных пока так и не привлекли к уголовной ответственности