Aston Martin презентовала новый автомобиль безопасности Формулы 1 на сезон 2024 - модель Vantage F1 Safety Car, мощностью 656 лошадиных сил. Фанаты королевы автоспорта уже шутят, что это единственный автомобиль, способный опередить действующего чемпиона Макса Ферстаппена.

Сам голландец в прошлом году очень часто жаловался, что старый Vantage Safety Car был медленным. Компания Aston Martin решила устранить эту проблему, представив новый автомобиль безопасности, основанный на базе совершенно нового 2025 Vantage. Теперь новый Aston Martin мощнее на 153 л.с., а общая мощность составляет 656 л.с. Он все также использует тот же V8, объемом 4,0 литра.

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А вот внешне отличия существенные. Версия для Формулы-1 имеет заметный передний сплиттер и массивное заднее антикрыло. Все эти предметы являются частью лучшего аэродинамического набора, который также включает модифицированную нижнюю часть пола для лучшего потока воздуха. Интересно, что даже световая панель, установленная на крыше, была изменена для лучшей аэродинамики.

"Водить Aston Martin – одно удовольствие. Мои первые впечатления были очень положительными, поскольку я сразу почувствовал улучшение управляемости и, конечно, мощности. Нам нужна быстрая и целеустремленная машина, чтобы мы могли быстро и безопасно реагировать, когда получаем вызов об инциденте на трассе, и Vantage это обеспечивает", – сказал Бренд Мейландер, водитель автомобиля безопасности Формулы 1.

В салоне также есть изменения. Прежде всего, стандартные сиденья Vantage были заменены. Вместо них установили пару ковшеобразных сидений Recaro Pole Position с гоночными ремнями безопасности. Панель приборов оборудовали коммутационным устройством, который подключен к обязательным системам FIA.

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У пассажира есть два экрана, на которых показано всю информацию о скорости круга, камеру заднего вида и расположение пилотов на трассе. Декорация Lime Essence, которая используется в салоне, является эксклюзивной для Vantage F1 Safety Car и является намеком на яркую ливрею Aston Martin в цвете Racing Green.