Red Bull готує гіперкар з кодовою назвою RB17, який матиме потужність 1250 кінських сил. Прем'єра автомобіля відбудеться у 2024 році.

Полку трекових гіперкарів прибуде у 2024 році – керівник чемпіонської команди Формули 1 Red Bull Racing Крістіан Хорнер офіційно підтвердив прем'єру моделі RB17.

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Автомобіль, розроблений геніальним конструктором Формули-1 Едріаном Ньюі, буде випущений тиражем у 50 екземплярів, отримає гібридну силову установку та неймовірно технологічну аеродинаміку, в якій знайдуть втілення рішення із гонок рівня чемпіонату світу. Реалізацією проекту займається компанія Red Bull Advanced Technologies.

Автором концепції гіперкара став конструктор Формули-1 Едріан Ньюі, а в інтерв'ю Sky Sports керівник команди Red Bull Крістіан Хорнер заявив, що інженеру дали можливість втілити у життя його напрацювання. Очікується, що Red Bull RB17 отримає масу менше тонни за рахунок найширшого використання вуглепластика в конструкції.

Гіперкар отримає 1250-сильну гібридну силову установку на базі бензинового турбомотора V8 та систему рекуперації кінетичної енергії на кшталт Формули-1. Новинка має стати легшою Aston Martin Valkyrie AMR Pro, над яким також працював Едріан Ньюі, але все ж важче, ніж Gordon Murray Automotive T.50, створеного іншим геніальним конструктором Формули-1 Гордоном Маррі.

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Гіперкар отримає аеродинаміку з граунд-ефектом та ряд технічних рішень, реалізувати які у болідах Формули-1 неможливо через обмеження регламенту. Машина не буде сертифікована для доріг загального користування та використовувати її дозволять лише на закритих гоночних трасах. Тираж Red Bull RB17 складе 50 екземплярів, випускатимуть які протягом кількох років по 15 машин щорічно. Постачання гіперкарів клієнтам розпочнуться 2025 року — вартість машини становитиме не менше п'яти мільйонів фунтів стерлінгів.