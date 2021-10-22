Шалені повітряні змагання відбудуться наступного року під назвою Air Race World Championship і Lexus візьме в них участь з чемпіоном Red Bull Air Race 2017 року за штурвалом.

Air Race World Championship – чемпіонат світу “побудований на спадщині надзвичайно популярної Red Bull Air Race”, який обіцяє “повернути найшвидший, тривимірний спорт на планеті”.

Дивіться також: Відео: журналіст без досвіду пілота спробував політати на аеромобілі

Календар нової серії повітряних змагань ще не оголошений, але основний склад пілотів вже визначений. Він складається з 12 асів, серед яких Йошіхіде Муроя – чемпіон Red Bull Air Race 2017 року.

Японська компанія сьогодні оголосила про нове партнерство з Муроя, в якому пілот стане частиною нової команди Lexus Pathfinder Air Racing. Команда поставила собі амбітну мету: виграти перший сезон нової серії.

Lexus також не забув додати до фотосесії з літаком і пілотом спортивне купе LC з “авіаційним” карбоновим спойлером – ймовірно, новою додатковою опцією для авто.

Фото: літак команди Lexus Pathfinder Air Racing, пілот Йошіхіде Муроя та Lexus LC / Lexus