Літаючі автомобілі – одна з тих речей, які для багатьох є втіленням фантастичного майбутнього у реальному сьогоденні. Багато компаній розробляють подібні апарати і їх поява вже не за горами. Та як з таким транспортом зможуть впоратись водії звичайних наземних машин? Репортер CBS News вирішив дізнатись на власному досвіді.

Персональний літальний апарат, літаючий автомобіль, повітряне таксі, аерокар – транспортні засоби з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL) вже зараз, ще до комерціалізації, діляться на різні види та класи. Одні передбачають, що людина буде лише пасажиром, а управління здійснюватиме електроніка, в інших потрібна ліцензія пілота для керування, а деякі дозволяють людям без досвіду польотів сідати за штурвал. Чи кожному це під силу?

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Компанія Opener з Кремнієвої долини, заявила про себе та свій eVTOL ще у 2018 році. Свій літальний апарат BlackFly компанія розраховувала почати продавати вже у 2019 за ціною позашляховика, але сертифікації та тести зайняли трохи більше часу. Зараз Opener каже, що восени передасть покупцям 25 перших BlackFly.

Opener BlackFly – це одномісний повітряний транспорт, сертифікований Федеральним агентством цивільної авіації США, який пройшов понад 4300 тестів та подолав 55 000 кілометрів у повітрі. Апарат може здійснювати посадку на воду або тверде покриття.

Над поверхнею карбонову капсулу підіймають асинхронні пропелери – система з восьми гвинтів, розроблена за програмою NASA Ames X-Plane. Система дозволяє кожному з пропелерів обертатися з різною швидкістю, що дозволяє апарату виконувати зависання в повітрі, як гелікоптеру, а також виконувати фігури пілотажу, доступні і недоступні звичайним літакам.

Для керування BlackFly ліцензія пілота не потрібна. Але власнику потрібно пройти курс навчання в Opener.

Кореспондент CBS Джон Блекстоун нещодавно пройшов навчання на симуляторі BlackFly, а потім засновник компанії Маркус Ленг посадив його на місце пілота. Як впорався з керуванням водій, що звик до наземних автомобілів, можна побачити у відео нижче.