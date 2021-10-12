Компанія CycloTech демонструє значний прогрес у розробці літального апарата з вертикальним зльотом і посадкою без традиційних гвинтів.

“Наше бачення – створити ефективну та безпечну транспортну систему для авіаційної промисловості. Розробляючи нашу рушійну систему, ми прагнемо покращити перевезення пасажирів та вантажів у міських та сільських районах”, – повідомляє сайт CycloTech. З першими успішними тестами інноваційного літального апарата австрійський стартап ще на крок наблизився до комерціалізації свого продукту.

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Про стартап CycloTech та запатентований рушій Cyclogyro ми розповідали восени минулого року. Рушіями для транспортного засобу типу VTOL слугують циліндричні лопаті. Такі гвинти менш травмонебезпечні та вразливі до механічних пошкоджень. А головною перевагою конструкції називають значний виграш у масі.

Компанія побудувала тестовий прототип з чотирма карбоновими циліндрами довжиною 420 мм і діаметром 350 мм з п'ятьма нахиленими лопатями, також з карбону. Такий рушій дозволяє розвивати максимальну тягу у 247 ньютонів при 3100 об/хв.

Після успішних тестів та оптимізації макет-моделі, компанія перейде до виготовлення повномасштабного прототипа, на основі якого буде створено 5–6-місний пасажирський транспорт та вантажний літальний апарат.