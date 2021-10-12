Компания CycloTech демонстрирует значительный прогресс в разработке летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой без традиционных винтов.

“Наше видение – создать эффективную и безопасную транспортную систему для авиационной промышленности. Разрабатывая нашу движущую систему, мы стремимся улучшить перевозку пассажиров и грузов в городских и сельских районах”, – сообщает сайт CycloTech. С первыми успешными тестами инновационного летательного аппарата австрийский стартап еще на шаг приблизился к коммерциализации своего продукта.

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Про стартап CycloTech и запатентованный движок Cyclogyro мы рассказывали осенью прошлого года. Движителями для транспортного средства типа VTOL служат цилиндрические лопасти. Такие винты менее травмоопасны и уязвимы к механическим повреждениям. А главным преимуществом конструкции называют значительный выигрыш в массе.

Компания построила тестовый прототип с четырьмя карбоновыми цилиндрами длиной 420 мм и диаметром 350 мм с пятью наклонными лопастями, также из карбона. Такой движитель позволяет развивать максимальную тягу в 247 ньютонов при 3100 об/мин.

После успешных тестов и оптимизации макет-модели, компания перейдет к изготовлению полномасштабного прототипа, на основе которого будет создан 5-6-местный пассажирский транспорт и грузовой летательный аппарат.