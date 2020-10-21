Движущая система предназначена для воздушных транспортных средств и позволяет осуществлять вертикальный взлет и посадку, разворот на месте, а главное – имеет низкую массу.

Инновационный двигатель австрийской компании Cyclotech получил название Cyclogyro. Позже в этом году разработчики планируют использовать 80-килограммовый демонстратор для тестовых полетов.

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Уникальный летательный аппарат типа VTOL использует винты Voith-Schneider, вместо роторов, для исключительной маневренности и контроля в воздухе. Фирма планирует в конечном итоге выпустить четырехместное электрическое аэротакси с такими двигателями.

Принцип, использующий Cyclogyro, был запатентован почти 100 лет назад, однако до сих пор ни в одном транспортном средстве он не использовался таким образом. Каждая опора – это спиннинговый цилиндр, стенки которого образованы рядом лопастей крыла.

Секрет ловкости этой конструкции аналогичен тому, как работают лопасти вертолета, постоянно меняя угол наклона, когда они вращаются для регулировки и направления подъема с помощью малого винта. В компоновке Cyclogyro механическое сцепление – катушки, соединенные с центральной ступицей – способно наклонять лопасти крыла, когда они вращаются, постепенно наклоняя их к ветру, когда они достигают определенной точки своего вращения, а затем постепенно возвращаясь к плоским, когда они проходят пиковую точку.

Фото: Cyclogyro / Cyclotech

Способность быстро перемещать этот концентратор и направлять тягу делает эту систему чрезвычайно быстрой в реакции, по сравнению с остальной частью eVTOL. Возможность мгновенно изменять величину и направление тяги на каждом роторе, без необходимости изменять частоту вращения двигателя, также означает, что Cyclogyro не обязательно должен быть электрическим.

Текущий прототип Cyclotech – это карбоновый цилиндр длиной 420 мм и диаметром 350 мм с пятью наклоненными лопастями также из карбона, которые позволяют развивать максимальную тягу в 247 Н при 3100 об/мин.

Компания предлагает несколько направлений использования этой технологии, включая концепцию четырехместного воздушного такси, которое использует четыре цикло-мотора на блоке размером 1,2 х 1,2 метра. Моторы создают до 2 226 л.с. мощности, при вращении с частотой 1600 об/мин. Блок батарей на 760 кг плотностью 230 Вт/кг должен обеспечить запас хода в 85 км и время полета около 40 минут с круизной скоростью до 150 км/час.

Он может быть использован на небольших беспилотных летательных аппаратах. Он также может быть использован для устранения необходимости в хвостовом роторе в вертолетной конструкции, где пара Cyclogyro может уравновесить крутящий момент от главного винта, одновременно обеспечивая дополнительные подъем и направленную тягу, где это уместно.