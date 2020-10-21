Рушійна система призначена для повітряних транспортних засобів і дозволяє здійснювати вертикальний зліт і посадку, розворот на місці, а головне – має низьку масу.

Інноваційний двигун австрійської компанії Cyclotech отримав назву Cyclogyro. Пізніше цього року розробники планують використати 80-кілограмовий демонстратор для тестових польотів.

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Унікальний літальний апарат типу VTOL використовує гвинти Voith-Schneider, замість роторів, для виняткової маневреності та контролю в повітрі. Фірма планує зрештою випустити чотиримісне електричне аеротаксі з такими двигунами.

Принцип, що використовує Cyclogyro, був запатентований майже 100 років тому, однак до цього часу в жодному транспортному засобі він не використовувався у такий спосіб. Кожна опора – це спінінговий циліндр, стінки якого утворені рядом лопатей крила.

Секрет спритності цієї конструкції аналогічний тому, як працюють лопаті вертольота, постійно змінюючи кут нахилу, коли вони обертаються для регулювання та спрямування підйому за допомогою малого гвинта. У компонуванні Cyclogyro механічне зчеплення – котушки, з’єднані з центральною ступицею – здатне нахиляти лопаті крила, коли вони обертаються, поступово нахиляючи їх до вітру, коли вони досягають певної точки свого обертання, а потім поступово повертаючись до плоских, коли вони проходять пікову точку.

Фото: Cyclogyro / Cyclotech

Здатність швидко переміщати цей концентратор і скеровувати тягу робить цю систему надзвичайно швидкою в реакції, порівняно з рештою eVTOL. Можливість миттєво змінювати величину та напрямок тяги на кожному роторі, без необхідності змінювати частоту обертання двигуна, також означає, що Cyclogyro не обов'язково повинен бути електричним.

Поточний прототип Cyclotech – це карбоновий циліндр довжиною 420 мм і діаметром 350 мм з п'ятьма нахиленими лопатями також з карбону, які дозволяють розвивати максимальну тягу у 247 Н при 3100 об/хв.

Компанія пропонує декілька напрямків використання цієї технології, включаючи концепцію чотиримісного повітряного таксі, що використовує чотири цикло-мотора на блоку розміром 1,2 х 1,2 метра. Мотори створюють до 2226 к.с. потужності, при обертанні з частотою 1600 об/хв. Блок батарей на 760 кг щільністю 230 Вт/кг повинен забезпечити запас ходу у 85 км і час польоту близько 40 хвилин з круїзною швидкістю до 150 км/год.

Він також може бути використаний на невеликих безпілотних літальних апаратах. Він також може бути використаний для усунення потреби у хвостовому роторі у вертолітній конструкції, де пара Cyclogyro може врівноважити крутний момент від головного гвинта, одночасно забезпечуючи додаткові підйом та спрямовану тягу, де це доречно.