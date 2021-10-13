Летающие автомобили – одна из тех вещей, которые для многих являются воплощением фантастического будущего в реальном настоящем. Многие компании разрабатывают подобные аппараты и их появление уже не за горами. И как с таким транспортом смогут справиться водители обычных наземных машин? Репортер CBS News решил узнать на собственном опыте.

Персональный летательный аппарат, летающий автомобиль, воздушное такси, аэрокар – транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) уже сейчас, еще до коммерциализации, делятся на разные виды и классы. Одни предполагают, что человек будет только пассажиром, а управление будет осуществлять электроника, в других требуется лицензия пилота для управления, а некоторые позволяют людям без опыта полетов садиться за штурвал. Каждому ли это под силу?

Смотрите также: Технологическая компания Hitachi создала мотор-колесо нового поколения

Компания Opener из Кремниевой долины, заявила о себе и своем eVTOL еще в 2018 году. Свой летательный аппарат BlackFly компания рассчитывала начать продавать уже в 2019 году по цене внедорожника, но сертификации и тесты заняли чуть больше времени. Сейчас Opener говорит, что осенью передаст покупателям 25 первых BlackFly.

Opener BlackFly – это одноместный воздушный транспорт, сертифицированный Федеральным агентством гражданской авиации США, который прошел более 4300 тестов и преодолел 55 тысяч километров в воздухе. Аппарат может осуществлять посадку на воду или твердое покрытие.

Над поверхностью карбоновую капсулу поднимают асинхронные пропеллеры – система из восьми винтов, разработанная по программе NASA Ames X-Plane. Система позволяет каждому из пропеллеров вращаться с разной скоростью, позволяет аппарату выполнять зависания в воздухе, как вертолету, а также выполнять фигуры пилотажа, доступные и недоступные обычным самолетам.

Для управления BlackFly лицензия пилота не нужна. Но владельцу нужно пройти курс обучения в Opener.

Корреспондент CBS Джон Блэкстоун недавно прошел обучение на симуляторе BlackFly, а затем основатель компании Маркус Лэнг посадил его на место пилота. Как справился с управлением водитель, привыкший к наземным автомобилям, можно увидеть в видео ниже.