Безумные воздушные соревнования состоятся в следующем году под названием Air Race World Championship, и Lexus примет в них участие с чемпионом Red Bull Air Race 2017 года за штурвалом.

Air Race World Championship – чемпионат мира "построен на наследии чрезвычайно популярной Red Bull Air Race“, который обещает ”вернуть самый быстрый, трехмерный спорт на планете".

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Календарь новой серии воздушных соревнований еще не объявлен, но основной состав пилотов уже определен. Он состоит из 12 асов, среди которых Йошихиде Муроя – чемпион Red Bull Air Race 2017 года.

Японская компания сегодня объявила о новом партнерстве с Муроя, в котором пилот станет частью новой команды Lexus Pathfinder Air Racing. Команда поставила себе амбициозную цель: выиграть первый сезон новой серии.

Lexus также не забыл добавить к фотосессии с самолетом и пилотом спортивное купе LC с “авиационным” карбоновым спойлером – вероятно, новой дополнительной опцией для авто.

Фото: самолет команды Lexus Pathfinder Air Racing, пилот Йошихиде Муроя и Lexus LC / Lexus