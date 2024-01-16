Red Bull готовит гиперкар с кодовым названием RB17, который будет иметь мощность 1250 лошадиных сил. Премьера автомобиля состоится в 2024 году.

В полку трековых гиперкаров прибудет в 2024 году – руководитель чемпионской команды Формулы 1 Red Bull Racing Кристиан Хорнер официально подтвердил премьеру модели RB17.

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Автомобиль, разработан гениальным конструктором Формулы-1 Эдрианом Ньюи, будет выпущен тиражом в 50 экземпляров, получит гибридную силовую установку и невероятно технологичную аэродинамику, в которой найдут воплощение решения с гонок уровня чемпионата мира. Реализацией проекта занимается компания Red Bull Advanced Technologies.

Автором концепции гиперкара стал конструктор Формулы-1 Эдриан Ньюи, а в интервью Sky Sports руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что инженеру дали возможность воплотить в жизнь его наработки. Ожидается, что Red Bull RB17 получит массу менее тонны за счет широкого использования углепластика в конструкции.

Гиперкар получит 1250-сильную гибридную силовую установку на базе бензинового турбомотора V8 и систему рекуперации кинетической энергии вроде Формулы-1. Новинка должна стать легче Aston Martin Valkyrie AMR Pro, над которым также работал Эдриан Ньюи, но все же тяжелее, чем Gordon Murray Automotive T.50, созданного другим гениальным конструктором Формулы-1 Гордоном Марри.

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Гиперкар получит аэродинамику с граунд-эффектом и ряд технических решений, реализовать которые в болидах Формулы-1 невозможно из-за ограничений регламента. Машина не будет сертифицирована для дорог общего пользования и использовать ее позволят только на закрытых гоночных трассах. Тираж Red Bull RB17 составит 50 экземпляров, выпускать которые будут в течение нескольких лет по 15 машин ежегодно. Поставки гиперкаров клиентам начнутся в 2025 году - стоимость машины составит не менее пяти миллионов фунтов стерлингов.