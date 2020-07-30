Дрифткар имеет мало общего с дорожным автомобилем, поскольку был кардинально трансформирован специалистами компании Al-Futtaim Lexus, официальным дистрибьютором марки в Объединенных Арабских Эмиратах. Выступать на нем будет звезда дрифта Ахмад Дахам.

Созданный для соревнований на чемпионате мира по дрифту, Lexus RC F Carbon Kevlar получил легендарный мотор Toyota 2JZ, полностью обновил кузов и шасси.

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Трехлитровый шестицилиндровый двигатель дополнили мощной турбиной, усиленными клапанами, гоночной топливной системой с тремя насосами, закисью азота и др. Агрегат подключен к четырехступенчатой секвентальной коробке передач. На выходе автомобиль показывает производительность в 1200 л.с. и 1464 Нм крутящего момента.

Карбон-кевларовые панели кузова золотистого цвета и другие обновки позволили сбросить лишние 500 кило по сравнению с массой дорожного автомобиля, в результате чего дрифткар имеет вес только 1250 кг. Задний дифференциал также поменяли, установили гоночные суппорты и подвеску на койловерах. Колеса – Rays Engineering 57CRs с шинами Toyo Tyres Proxies R888R.

Фото: Red Bull Lexus RC F Carbon Kevlar / Carscoops

Проект также может похвастаться специальной графикой кузова, сиденьями Sparco с 6-точечными ремнями безопасности, рулевым колесом Sparco, регулируемым педальным блоком.

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