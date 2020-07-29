Американский бизнесмен обратился за помощью к правительству США в период экономического спада на фоне пандемии. Но из-за покупки авто на выделенные средства его хотят отправить в тюрьму.

Дэвид Хайнс запросил кредит в размере $13,5 миллиона для выплаты зарплат сотрудникам, задействованным в его бизнесах. Вместо этой суммы государство выделило меньше – лишь $3,9 млн. В этом случае деньги можно было не возвращать, но необходимо доказать целесообразность расходов и подтвердить выплату зарплат.

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Однако Хайнс потратил более $300 000 на покупку суперкара Lamborghini Huracan. За вычетом других расходов у него осталось около $3,5 миллионов, но эту сумму вместе с автомобилем уже конфисковали.

Предпринимателя обвиняют в финансовых махинациях, ведь просьба о средствах для бизнеса сопровождалась ложными данными о предприятиях и их сотрудниках. Теперь ему грозит 30 лет тюремного заключения и $1 000 000 штрафа.

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