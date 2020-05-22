Из-за фактически остановленного общественного транспорта, ремонтных работ и удивительной организации движения столичные пробки достигли невероятной длины. В такой ситуации даже велосипедисты способны легко обгонять самые мощные суперкары планеты.

Вчера велосипедист Александр Шевкунов опубликовал на своей странице в соцсети фото Lamborghini с европейскими номерами. В пробке скорость суперкара оказалась значительно ниже, чем у велосипеда.

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Кстати сейчас за рулем автомобилей с иностранной регистрацией могут находиться только иностранцы или лица, которые ввезли автомобиль для растаможки. Если же гражданин Украины будет пользоваться нерастаможенным автомобилем – ему грозит штраф в 170 тыс грн.

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