Через фактично зупинений громадський транспорт, ремонтні роботи і дивовижну організацію руху столичні пробки сягнули неймовірної довжини. У такій ситуації навіть велосипедисти здатні легко обганяти найпотужніші суперкари планети.

Учора велосипедист Александр Шевкунов опублікував на своїй сторінці у соцмережі фото Lamborghini з європейськими номерами. У заторі швидкість суперкару виявилась значно нижчою аніж у велосипеда.

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До речі зараз за кермом автомобілів з іноземною реєстрацією можуть перебувати лише іноземці або особи які ввезли автомобіль за для розмитнення. Якщо ж громадянин України буде користуватись нерозмитненим автомобілем – йому загрожує штраф у 170 тис грн.

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